Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CX01, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Đón tiếp khách hàng, đối tác đến làm việc, thông báo đến các bộ phận liên quan.

Hướng dẫn khách hàng đến đúng phòng họp, bộ phận làm việc theo lịch hẹn.

Đảm bảo khu vực lễ tân luôn sạch sẽ, gọn gàng & thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp.

Tiếp nhận cuộc gọi đến công ty, ghi nhận thông tin & chuyển tiếp đúng bộ phận.

Hỗ trợ đặt lịch hẹn, sắp xếp phòng họp theo yêu cầu của ban lãnh đạo & nhân viên.

Chuẩn bị tài liệu, nước uống cho các cuộc họp, hội thảo.

Công tác khánh tiết trong các hoạt động tâm linh của Công ty.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ như tiệc công ty, sinh nhật nhân viên, hội nghị.

Đặt mua, cấp phát VPP định kỳ hàng tháng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng & các thiết bị văn phòng.

Giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, phong thái chuyên nghiệp & thân thiện.

Khả năng làm việc độc lập & chịu áp lực tốt, có thể xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Ngoại hình ưa nhìn, thái độ lịch sự, chuyên nghiệp & có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương (Gross): 8.000.000 – 10.000.000 VNĐ/tháng

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng tháng 13, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích, thưởng cổ phiếu ESOP.

Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng… phục vụ tốt nhất cho công việc.

Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK

