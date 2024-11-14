Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HAI BÀ TRƯNG làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: 08 Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện thủ tục check-in, check-out cho khách.

Thực hiện thủ tục thanh toán tiền phòng và dịch vụ khách sử dụng

Tiếp đón và cung cấp các thông tin về dịch vụ của Khách sạn cho khách.

Thực hiện các công việc do Trưởng bộ phận phân công.

Chăm sóc và làm hài lòng khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chỉ tuyển Nam dưới 28 tuổi, cao trên 1m58

Có sức khỏe tốt, trung thực, cẩn thận, nhiệt tình trong công việcƯu tiên có văn bằng, chứng chỉ, nghiệp vụ Lễ tân, Nhà hàng

Tốt nghiệp trung cấp các ngành trở lên

Giao tiếp tiếng Anh căn bản hoặc 1 ngoại ngữ bất kỳ.

Làm việc ca đêm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HAI BÀ TRƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + service charge

Hỗ trợ cơm ca và được trang cấp đồng phục

Tăng lương hàng năm

Phúc lợi đầy đủ theo luật lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HAI BÀ TRƯNG

