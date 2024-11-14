Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HAI BÀ TRƯNG làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HAI BÀ TRƯNG
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HAI BÀ TRƯNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: 08 Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện thủ tục check-in, check-out cho khách.
Thực hiện thủ tục thanh toán tiền phòng và dịch vụ khách sử dụng
Tiếp đón và cung cấp các thông tin về dịch vụ của Khách sạn cho khách.
Thực hiện các công việc do Trưởng bộ phận phân công.
Chăm sóc và làm hài lòng khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chỉ tuyển Nam dưới 28 tuổi, cao trên 1m58
Có sức khỏe tốt, trung thực, cẩn thận, nhiệt tình trong công việcƯu tiên có văn bằng, chứng chỉ, nghiệp vụ Lễ tân, Nhà hàng
Tốt nghiệp trung cấp các ngành trở lên
Giao tiếp tiếng Anh căn bản hoặc 1 ngoại ngữ bất kỳ.
Làm việc ca đêm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HAI BÀ TRƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + service charge
Hỗ trợ cơm ca và được trang cấp đồng phục
Tăng lương hàng năm
Phúc lợi đầy đủ theo luật lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HAI BÀ TRƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 08 đường Hai Bà Trưng, Phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

