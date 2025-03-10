Tuyển Nhân viên Marketing Hộ kinh doanh Hà Tuấn Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Hộ kinh doanh Hà Tuấn Linh
Mức lương
10 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Phạm Văn Đồng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 35 Triệu
Tham gia các chiến dịch chạy quảng cáo của công ty;
Xây dựng và quản lí page, tài khoản;
Tìm kiếm data khách hàng có nhu cầu về sản phẩm;
Xây dựng thương hiệu sản phẩm, công ty trên các kênh truyền thông digital;
Một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học (ưu tiên chuyên ngành liên quan) hoặc đang trong thời gian chờ bằng;
Ưu tiên đã có kinh nghiệm (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo 1:1);
Thao tác máy tính nhanh; Kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm tốt;
Biết photoshop, cắt ghép video cơ bản.
Tại Hộ kinh doanh Hà Tuấn Linh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình: 10 - 35M/tháng (Lương cơ bản + thưởng % doanh số + thưởng sao + thưởng contest + thưởng top...);
Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định;
Được thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật;
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp;
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực & tư duy...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Hà Tuấn Linh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
