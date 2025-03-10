Tuyển Nhân viên Marketing Hộ kinh doanh Hà Tuấn Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu

Mức lương 10 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phạm Văn Đồng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 35 Triệu

Tham gia các chiến dịch chạy quảng cáo của công ty;

Xây dựng và quản lí page, tài khoản;

Tìm kiếm data khách hàng có nhu cầu về sản phẩm;

Xây dựng thương hiệu sản phẩm, công ty trên các kênh truyền thông digital;

Một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học (ưu tiên chuyên ngành liên quan) hoặc đang trong thời gian chờ bằng;

Ưu tiên đã có kinh nghiệm (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo 1:1);

Thao tác máy tính nhanh; Kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm tốt;

Biết photoshop, cắt ghép video cơ bản.

Tại Hộ kinh doanh Hà Tuấn Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: 10 - 35M/tháng (Lương cơ bản + thưởng % doanh số + thưởng sao + thưởng contest + thưởng top...);

Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định;

Được thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật;

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp;

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực & tư duy...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Hà Tuấn Linh

