Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Lên kế hoạch tạo chiến dịch chạy quảng cáo trên nền tảng như Facebook; Google; YouTube.

Thiết kế hình ảnh, video, viết content theo như chân dung của khách hàng.

Theo dõi, đánh giá, tối ưu nội dung, chi phí và tỉ lệ chuyển đổi. Thống kê, báo cáo, phân tích hiệu quả chiến dịch.

Quản lý và tối ưu hoá các chiến dịch để đạt mục tiêu theo kế hoạch.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ 1995-2003, mong muốn theo đuổi ngành Marketing, mong muốn phát triển trong môi trường toàn người trẻ và năng động.

Có kinh nghiệm từ 6 tháng chạy Ads (Facebook, YouTube hoặc Google).

Biết sử dụng phần mềm Photoshop và Edit video (Pts, Canva, Camtasia, Capcut,...).

Làm được fulltime và có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10.000.000 VNĐ-30.000.000 VNĐ [Bao gồm Lương cứng 6.000.000-8.000.000 VNĐ (Trao đổi theo năng lực) + Hoa Hồng (Thưởng % doanh số, Thưởng Contest hàng ngày, Thưởng mức, Thưởng sao) + Phụ cấp (tiền gửi xe, điện thoại)].

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, sản phẩm win. Sau sẽ có cơ hội lên leader quản lý team đội nhóm và tách chi nhánh.

Hỗ trợ chi phí liên quan công việc như làm thẻ, mua via,...

Được tham gia đào tạo về các khoá học Marketing của công ty và update kiến thức mới liên tục cùng team và chi nhánh.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng năm theo quy định công ty.

Review công việc theo năng lực thực tế.

Được đóng BHSK và nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của luật lao động và công ty.

Được đi du lịch định kỳ, tham gia các trò chơi Team building cùng công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, Sếp dễ tính và không áp KPI cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.