Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa HH2 Yên Hòa, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Livestream: trên các kênh Tiktok của công ty
Tham gia sáng tạo nội dung trên Tiktok: Xây dựng kế hoạch, đóng góp ý tưởng, lên kịch bản, tham gia diễn xuất
Quản lý chất lượng nội dung kênh, thường xuyên đưa ra các ý tưởng mới, sáng kiến mới để phát triển kênh theo mục tiêu công ty đề ra
Phối hợp cùng team để xây kênh
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói tốt
Yêu thích sáng tạo nội dung
Kỹ năng viết, khả năng sáng tạo, tư duy tốt.
Trung thực, chịu khó và nỗ lực trong công việc
Biết cách tổ chức, quản lý công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực fashion, giày dép; đã từng xây dựng nội dung Tiktok, Livestream.
Có khả năng tự thiết kế và dựng video ngắn cơ bản để chủ động làm các nội dung đăng tải trên kênh là lợi thế.
Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, thoải mái, thân thiện.
Phát triển tối đa tiềm năng của bản thân.
Được học, tìm hiểu, dùng các công cụ phân tích hiện đại nhất về thị trường Trung Quốc
Linh hoạt và minh bạch trong cơ chế chi trả lương, thưởng, đãi ngộ, thăng tiến (căn cứ theo năng lực và đề xuất của cá nhân).
Tạo điều kiện sắp xếp thời gian linh hoạt với lịch học (đối với các bạn vẫn còn đang đi học)
Mức lương: từ 7M/ tháng (thoả thuận khi pv)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
