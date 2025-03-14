Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa HH2 Yên Hòa, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Livestream: trên các kênh Tiktok của công ty

Tham gia sáng tạo nội dung trên Tiktok: Xây dựng kế hoạch, đóng góp ý tưởng, lên kịch bản, tham gia diễn xuất

Quản lý chất lượng nội dung kênh, thường xuyên đưa ra các ý tưởng mới, sáng kiến mới để phát triển kênh theo mục tiêu công ty đề ra

Phối hợp cùng team để xây kênh

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói tốt

Yêu thích sáng tạo nội dung

Kỹ năng viết, khả năng sáng tạo, tư duy tốt.

Trung thực, chịu khó và nỗ lực trong công việc

Biết cách tổ chức, quản lý công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực fashion, giày dép; đã từng xây dựng nội dung Tiktok, Livestream.

Có khả năng tự thiết kế và dựng video ngắn cơ bản để chủ động làm các nội dung đăng tải trên kênh là lợi thế.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, thân thiện.

Phát triển tối đa tiềm năng của bản thân.

Được học, tìm hiểu, dùng các công cụ phân tích hiện đại nhất về thị trường Trung Quốc

Linh hoạt và minh bạch trong cơ chế chi trả lương, thưởng, đãi ngộ, thăng tiến (căn cứ theo năng lực và đề xuất của cá nhân).

Tạo điều kiện sắp xếp thời gian linh hoạt với lịch học (đối với các bạn vẫn còn đang đi học)

Mức lương: từ 7M/ tháng (thoả thuận khi pv)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin