Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MÔ HÌNH VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 751 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing cho sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu.

Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động Marketing online và offline.

Quản lý website, mạng xã hội, Google Ads, Facebook Ads, Email Marketing, Content Marketing, SEO, SEM.

Tổ chức sự kiện: Lên ý tưởng, tổ chức, điều phối, quản lý các hoạt động sự kiện.

Phân tích hiệu quả các chiến dịch Marketing, báo cáo kết quả và đề xuất phương án tối ưu hóa.

Hỗ trợ các hoạt động truyền thông nội bộ, xây dựng hình ảnh thương hiệu của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan. Hoặc ngành nghề khác nhưng có định hướng phát triển công việc theo Marketing.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH MÔ HÌNH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9.7 triệu - 11 triệu.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, chuyên nghiệp với tính chất công việc ổn định lâu dài.

Cơ hội phát triển bản thân, làm việc với khách hàng là các công ty, tập đoàn bất động sản – kiến trúc hàng đầu Việt Nam và Quốc tế: Vingroup, Ecopark, Sun Group, Bitexco Group, BIM Group, Gamuda Land Vietnam, GMP (Đức), Aedas (Vương quốc Anh), Nikken Sekkei (Nhật Bản),...

Thường xuyên được đào tạo chuyên môn, coaching nội bộ bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và chuyên gia khách mời.

Tham gia các hoạt động nội bộ sôi nổi: Các hoạt động nội bộ hấp dẫn được tổ chức trải dài và xuyên suốt 12 tháng/năm: Du xuân đầu năm, sinh nhật công ty, nghỉ mát, hoạt động thể thao, hoạt động từ thiện, các ngày lễ 8/3, 20/10, Tết Hàn thực, sinh nhật BGĐ, quản lý, Tiệc cuối năm.

Lương thưởng hấp dẫn, thưởng Quý theo KPI.

Đóng bảo hiểm theo quy định BHXH.

Được khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ nhân viên.

Được hưởng chế độ lễ tết, hiếu, hỷ theo quy định công ty.

12 ngày phép/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÔ HÌNH VIỆT

