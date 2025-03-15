Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH dược phẩm Khang Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH dược phẩm Khang Linh
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Lô 11, ngõ 221 Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Chạy quảng cáo một trong ba nền tảng Facebook, Google, Tiktok quảng bá các sản phẩm của Công ty tới khách hàng theo ngân sách được giao
- Chuẩn bị các loại tài khoản để đảm bảo việc quảng cáo được liên tục
- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo
- Thực hiện các báo cáo công việc để đánh giá hiệu quả
- Lên ý tưởng quảng cáo
- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/nữ từ 22-35 tuổi
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (chấp nhận sinh viên đang đợi bằng tốt nghiệp)
- Có kinh nghiệm chạy quảng cáo một trong ba nền tảng Facebook, Google, Tiktok
- Có kiến thức nền tảng về Marketing Online
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo
- Trách nhiệm cao trong công việc, thẳng thắn, trung thực, biết lắng nghe và cầu thị
- Đam mê, yêu thích công việc marketing online
Tại Công ty TNHH dược phẩm Khang Linh Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức thu nhập từ 10-15 triệu tùy vào năng lực, thưởng quý, thưởng năm, thưởng tháng lương 13
- Du lịch, du xuân 2 lần/ năm
- Chế độ phúc lợi (BHXH, du lịch…) đúng theo quy định của Luật Lao động và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, phát huy được năng lực của bản thân
THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC
- Làm từ thứ 2 đến thứ 6 từ 8h am – 5h pm; Thứ 7 từ 8h am – 12h am. Nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật
- Địa điểm làm việc: Lô 11, ngõ 221 Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dược phẩm Khang Linh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
