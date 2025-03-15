Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH dược phẩm Khang Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô 11, ngõ 221 Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Chạy quảng cáo một trong ba nền tảng Facebook, Google, Tiktok quảng bá các sản phẩm của Công ty tới khách hàng theo ngân sách được giao

- Chuẩn bị các loại tài khoản để đảm bảo việc quảng cáo được liên tục

- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo

- Thực hiện các báo cáo công việc để đánh giá hiệu quả

- Lên ý tưởng quảng cáo

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 22-35 tuổi

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (chấp nhận sinh viên đang đợi bằng tốt nghiệp)

- Có kinh nghiệm chạy quảng cáo một trong ba nền tảng Facebook, Google, Tiktok

- Có kiến thức nền tảng về Marketing Online

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo

- Trách nhiệm cao trong công việc, thẳng thắn, trung thực, biết lắng nghe và cầu thị

- Đam mê, yêu thích công việc marketing online

Tại Công ty TNHH dược phẩm Khang Linh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập từ 10-15 triệu tùy vào năng lực, thưởng quý, thưởng năm, thưởng tháng lương 13

- Du lịch, du xuân 2 lần/ năm

- Chế độ phúc lợi (BHXH, du lịch…) đúng theo quy định của Luật Lao động và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, phát huy được năng lực của bản thân

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

- Làm từ thứ 2 đến thứ 6 từ 8h am – 5h pm; Thứ 7 từ 8h am – 12h am. Nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật

- Địa điểm làm việc: Lô 11, ngõ 221 Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dược phẩm Khang Linh

