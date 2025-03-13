Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tim kiếm các tin tức, hình ảnh theo kế hoạch và theo yêu cầu xây dựng & phát triển nội dung.
Viết và biên tập content (nội dung) cho website, Fanpage,...
Phát triển cộng đồng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm toàn thời gian. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Đam mê viết lách, thích làm việc mới những con chữ & hình ảnh, và sáng tạo nội dung.
Tiếng Anh đọc viết tốt.
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế
Năng động, ham học hỏi, chí cầu tiến.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hỗ trợ + Phụ cấp gửi xe
Tham gia các hoạt động nội bộ
Trà, cafe miễn phí
Cơ hội học hỏi, cập nhật kiến thức tai môi trường công nghệ năng động,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

