Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tim kiếm các tin tức, hình ảnh theo kế hoạch và theo yêu cầu xây dựng & phát triển nội dung.

Viết và biên tập content (nội dung) cho website, Fanpage,...

Phát triển cộng đồng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm toàn thời gian. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Đam mê viết lách, thích làm việc mới những con chữ & hình ảnh, và sáng tạo nội dung.

Tiếng Anh đọc viết tốt.

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế

Năng động, ham học hỏi, chí cầu tiến.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hỗ trợ + Phụ cấp gửi xe

Tham gia các hoạt động nội bộ

Trà, cafe miễn phí

Cơ hội học hỏi, cập nhật kiến thức tai môi trường công nghệ năng động,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR

