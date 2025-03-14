Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà,Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

- Chuẩn bị kế hoạch, nội dung, thiết kế hình ảnh, video, chạy quảng cáo trên kênh Facebook.
- Chịu trách nhiệm quản lý các chiến dịch chạy quảng cáo và quản lý ngân sách MKT
- Theo dõi, thống kê và phân tích số liệu cũng như tối ưu các chiến dịch quảng cáo.
- Nghiên cứu, nắm bắt các xu hướng thị trường để đưa ra các ý tưởng, bài quảng cáo phù hợp.
- Báo cáo kết quả chạy quảng cáo theo ngày, theo tháng của team.
- Tuyển dụng và đào tạo đội nhóm và quản lý team.
- Định hướng chiến lược, kế hoạch, giải pháp và các hoạt động của team được phân bổ trong cả ngắn hạn và dài.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực marketing, từng làm Leader/Quản lý marketing từ 1 năm trở lên là lợi thế.
- Thành thạo trong việc lập kế hoạch, tạo và triển khai chiến dịch tiếp thị.
- Kinh nghiệm trong xác định đối tượng mục tiêu, kênh thu hút khách hàng tiềm năng.
- Kiến thức, kỹ năng về các công cụ phân tích trang web (ví dụ: Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends).
- Có kinh nghiệm thiết lập và tối ưu hóa các chiến dịch Google Adwords, Facebook Ads.
- Sáng tạo, viết nội dung và kịch bản video tốt, biết thiết kế hình ảnh, edit video.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện;
- Được tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ
- Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy - định
- Được tham gia vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building theo quý, Party, sinh nhật hàng tháng…
- Happy time hàng ngày; trà, coffee, hoa quả free...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô R2-OF-02A-02B-03, tầng L2, Trung tâm thương mại Vincom Megamall Royal City, số 72A đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

