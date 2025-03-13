Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đ. Số 15, Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Trực tiếp xây dựng kế hoạch và phát triển nội dung cho các kênh truyền thông của công ty (Facebook, Zalo, IG…)
Phối hợp các bộ phận liên quan lên ý tưởng cho các kế hoạch quảng cáo, thiết kế hình ảnh, video, catalogue… sản phẩm.
Phối hợp các bộ phận liên quan thực hiện các chương trình khuyến mãi, tri ân, chăm sóc khách hàng.
Báo cáo cấp quản lý trực tiếp các vấn đề liên quan
Tham gia các cuộc họp, khóa đào tạo nghiệp vụ… của công ty
Làm việc giờ hành chính.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing…
Có kinh nghiệm marketing, chụp ảnh, quay video là lợi thế.
Độ tuổi từ 21 – 26.
Có laptop cá nhân.

Tại HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN Thì Được Hưởng Những Gì

Chưa có kinh nghiệm hỗ trợ học việc 3M-5M/tháng.
Thu nhập cạnh tranh: 8-12M với nhân viên chính thức, tháng cao điểm có thể tăng tới 20M.
Thưởng kinh doanh quý, năm, lễ tết hấp dẫn.
Có lộ trình đào tạo, tăng lương, thăng tiến rõ ràng.
đào tạo, tăng lương, thăng tiến
Chế độ nghỉ hàng tháng hợp lý.
Môi trường làm việc trẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 24 Trần Văn Chuông, Tdp 3, Phường Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

