Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đ. Số 15, Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

Trực tiếp xây dựng kế hoạch và phát triển nội dung cho các kênh truyền thông của công ty (Facebook, Zalo, IG…)

Phối hợp các bộ phận liên quan lên ý tưởng cho các kế hoạch quảng cáo, thiết kế hình ảnh, video, catalogue… sản phẩm.

Phối hợp các bộ phận liên quan thực hiện các chương trình khuyến mãi, tri ân, chăm sóc khách hàng.

Báo cáo cấp quản lý trực tiếp các vấn đề liên quan

Tham gia các cuộc họp, khóa đào tạo nghiệp vụ… của công ty

Làm việc giờ hành chính.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing…

Có kinh nghiệm marketing, chụp ảnh, quay video là lợi thế.

Độ tuổi từ 21 – 26.

Có laptop cá nhân.

Tại HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN Thì Được Hưởng Những Gì

Chưa có kinh nghiệm hỗ trợ học việc 3M-5M/tháng.

Thu nhập cạnh tranh: 8-12M với nhân viên chính thức, tháng cao điểm có thể tăng tới 20M.

Thưởng kinh doanh quý, năm, lễ tết hấp dẫn.

Có lộ trình đào tạo, tăng lương, thăng tiến rõ ràng.

Chế độ nghỉ hàng tháng hợp lý.

Môi trường làm việc trẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN

