Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN
- Hà Nội:
- Đ. Số 15, Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Trực tiếp xây dựng kế hoạch và phát triển nội dung cho các kênh truyền thông của công ty (Facebook, Zalo, IG…)
Phối hợp các bộ phận liên quan lên ý tưởng cho các kế hoạch quảng cáo, thiết kế hình ảnh, video, catalogue… sản phẩm.
Phối hợp các bộ phận liên quan thực hiện các chương trình khuyến mãi, tri ân, chăm sóc khách hàng.
Báo cáo cấp quản lý trực tiếp các vấn đề liên quan
Tham gia các cuộc họp, khóa đào tạo nghiệp vụ… của công ty
Làm việc giờ hành chính.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhiệt tình, năng động, có kỹ năng làm việc cá nhân và đội nhóm.
Có kinh nghiệm marketing và chụp ảnh là lợi thế.
Độ tuổi từ 21 – 30.
Có laptop cá nhân.
Tại HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ nghỉ hàng tháng hợp lý.
Chế độ thường và nhận doanh số lễ tết, du lịch hàng năm.
Thưởng kinh doanh quý, năm hấp dẫn.
Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, hỗ trợ trực tiếp từ các cấp quản lý.
Có lộ trình tăng lương, thăng tiến rõ ràng.
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.
Chưa có kinh nghiệm hỗ trợ học việc 3.000.000đ/tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI