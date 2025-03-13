Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Đ. Số 15, Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Trực tiếp xây dựng kế hoạch và phát triển nội dung cho các kênh truyền thông của công ty (Facebook, Zalo, IG…)

Phối hợp các bộ phận liên quan lên ý tưởng cho các kế hoạch quảng cáo, thiết kế hình ảnh, video, catalogue… sản phẩm.

Phối hợp các bộ phận liên quan thực hiện các chương trình khuyến mãi, tri ân, chăm sóc khách hàng.

Báo cáo cấp quản lý trực tiếp các vấn đề liên quan

Tham gia các cuộc họp, khóa đào tạo nghiệp vụ… của công ty

Làm việc giờ hành chính.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing…

Nhiệt tình, năng động, có kỹ năng làm việc cá nhân và đội nhóm.

Có kinh nghiệm marketing và chụp ảnh là lợi thế.

Độ tuổi từ 21 – 30.

Có laptop cá nhân.

Tại HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh: Thu nhập trung bình 12-15M, tháng cao điểm có thể 25M

Chế độ nghỉ hàng tháng hợp lý.

Chế độ thường và nhận doanh số lễ tết, du lịch hàng năm.

Thưởng kinh doanh quý, năm hấp dẫn.

Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, hỗ trợ trực tiếp từ các cấp quản lý.

Có lộ trình tăng lương, thăng tiến rõ ràng.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.

Chưa có kinh nghiệm hỗ trợ học việc 3.000.000đ/tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN

