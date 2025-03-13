Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 30/46 Hưng Thịnh, khu X2A, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc SEO cơ bản và hỗ trợ phòng SEO (có đào tạo nếu cần).

- Sử dụng Canva cho thiết kế cơ bản, hỗ trợ designer khi cần.

- Phối hợp cùng Phòng Marketing, được đào tạo, sử dụng AI triển khai các công việc

Content: Website, Facebook, zalo ...; Video: Youtube, Faceboook, TikTok ...; Hình ảnh, Banner: Website, facebook ...

- Các công việc được phân công liên quan đến hoạt động Marketing, Trưởng phòng sẽ sắp xếp phân công phối hơp với kế hoạch của phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là sinh viên đại học/cao đẳng đang tìm cơ hội thực tập.

- Quan tâm đến SEO, Marketing, và ứng dụng AI.

- Khả năng viết và biên tập nội dung, tinh thần học hỏi cao.

- Có kiến thức cơ bản về từ khóa, tối ưu hóa nội dung là lợi thế.

- Sẵn sàng hỗ trợ các công việc liên quan đến SEO, hình ảnh cơ bản

Tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ lương thực tập (50.000vnđ/ngày) và dấu thực tập

- Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực

- Cơ sở vật chất cực đẹp, view cực chất, tràn đầy không gian xanh mát

- Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu và 2 ngày thứ Bảy/tháng (từ 8h-17h nghỉ trưa 1h) / có thể đăng ký thời gian linh hoạt (partime)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang

