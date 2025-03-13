Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà Ecolife Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội., Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Xây dựng và quản lý các kênh social của công ty (facebook/tiktok/website)

Cùng bộ phận tuyển dụng lên kế hoạch, viết content và thiết kế ấn phẩm cho chiến dịch Marketing phục vụ tuyển dụng

Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo

Đảm bảo KPIs theo mục tiêu cho trước hàng tuần/ hàng tháng;

Đánh giá hiệu quả công việc qua các chỉ số về hàng ngày, tuần, tháng.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kĩ năng thiết kế hình ảnh truyền thông, edit video, làm slide cho bộ phận nhân sự

Quản lý fanpage công ty, lên và tối ưu chiến dịch quảng cáo cho bộ phận tuyển dụng

Xây dựng kênh truyền thông tuyển dụng và thương kiệu công ty (tiktok, fanpage)

Có tiếng anh giao tiếp là lợi thế

Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000VNĐ + 200.000 chuyên cần

Công ty ứng dụng công nghệ vào quá trinh tuyển dụng, lưu trữ hồ sơ, gửi email tự động, đặt lịch PV tự động

Các hoạt động nội bộ sôi nổi: Skyradio, Thư viện Skyward, quỹ từ thiện Skyward,....

Đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện, với phương châm "làm hết sức chơi hết mình"

Không nợ lương, cắt giảm nhân sự, trả lương đều đặn vào mùng 7

Hưởng min 13 tháng lương/năm và các khoản thưởng khác (thưởng doanh thu, thưởng hiệu suất)

Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật định.

Tham gia vào các hoạt động phong trào, nghỉ mát, teambuilding, các CLB (bóng đá, chạy, bơi, boardgame...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

