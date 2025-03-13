Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Xây dựng, triển khai chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng MXH: Tiktok, GG, Youtube hoặc Facebook

Theo dõi, thống kê và phân tích số liệu, điều chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo

Nghiên cứu, nắm bắt các xu hướng thị trường để đưa ra các ý tưởng, chiến dịch quảng cáo phù hợp

Lập báo cáo kết quả chạy quảng cáo theo ngày, theo tháng

Ngân sách không giới hạn.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân.

Nhanh nhẹn, tư duy tốt và sáng tạo.

Yêu cầu có kinh nghiệm 6 tháng trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên lương cứng 7.000.000 +% doanh số + thưởng + phụ cấp

Chuyên viên lương cứng 10.000.000 +% doanh số + thưởng + phụ cấp

Leader lương cứng 15.000.000 +% doanh số + % doanh số team + thưởng + phụ cấp

Media cung cấp nguyên liệu, tài khoản backup sẵn, KOL đại diện thương hiệu nổi tiếng

Sản phẩm win không cần test, ngân sách không giới hạn

Review tăng lương định kì, nhận lương m8, offer theo năng lực

Được tham gia các các khóa đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ của công ty.

Được làm việc trong môi trường văn hóa, doanh nghiệp trẻ, năng động, công bằng, thân thiện và chuyên nghiệp.

Ngày nghỉ: Theo quy định Bộ Luật Lao động hiện hành.

Thưởng lễ, Tết, hiếu, hỉ, sinh nhật, lương tháng 13 đầy đủ

Cơ hội thăng tiến rõ ràng từ Nhân viên -> Chuyên viên -> Leader -> Quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC

