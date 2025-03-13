Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Xây dựng, triển khai chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng MXH: Tiktok, GG, Youtube hoặc Facebook
Theo dõi, thống kê và phân tích số liệu, điều chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo
Nghiên cứu, nắm bắt các xu hướng thị trường để đưa ra các ý tưởng, chiến dịch quảng cáo phù hợp
Lập báo cáo kết quả chạy quảng cáo theo ngày, theo tháng
Ngân sách không giới hạn.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân.
Nhanh nhẹn, tư duy tốt và sáng tạo.
Yêu cầu có kinh nghiệm 6 tháng trở lên.
Tại CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC Thì Được Hưởng Những Gì
Nhân viên lương cứng 7.000.000 +% doanh số + thưởng + phụ cấp
Chuyên viên lương cứng 10.000.000 +% doanh số + thưởng + phụ cấp
Leader lương cứng 15.000.000 +% doanh số + % doanh số team + thưởng + phụ cấp
Media cung cấp nguyên liệu, tài khoản backup sẵn, KOL đại diện thương hiệu nổi tiếng
Sản phẩm win không cần test, ngân sách không giới hạn
Review tăng lương định kì, nhận lương m8, offer theo năng lực
Được tham gia các các khóa đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ của công ty.
Được làm việc trong môi trường văn hóa, doanh nghiệp trẻ, năng động, công bằng, thân thiện và chuyên nghiệp.
Ngày nghỉ: Theo quy định Bộ Luật Lao động hiện hành.
Thưởng lễ, Tết, hiếu, hỉ, sinh nhật, lương tháng 13 đầy đủ
Cơ hội thăng tiến rõ ràng từ Nhân viên -> Chuyên viên -> Leader -> Quản lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
