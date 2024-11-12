Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Xây Dựng Và Cơ Khí Đức Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 18 Đường số 23, Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Xây dựng, quản lý nội dung: (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh, video các

bài đăng quảng cáo) trên Fanpage, Tiktok, Youtube, Website.

Content S.E.O/Digital Ads: Phối hợp với SEO Web/Digital để lên kế hoạch content chi tiết cho các hoạt

động/chiến dịch (Ứng viên chưa có kinh nghiệm về content S.E.O sẽ được đào tạo trong quá trình làm

việc).

Tham gia lập kế hoạch, triển khai các chiến dịch Marketing.

Lập báo cáo hoạt động hàng tuần và thực hiện các công việc truyền thông khác theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Ngôn Ngữ hoặc các

ngành kinh tế có liên quan.

Chấp nhận ứng viên là sinh viên năm cuối, có thể làm việc Full-time tại văn phòng, ưu tiên có kinh

nghiệm làm việc/thực tập trong ngành Marketing.

Tự tin với kỹ năng viết nội dung (Blog, báo, ...) Ưu tiên ứng viên có kỹ năng chụp ảnh, quay, dựng video;

Sử dụng tốt các công cụ thiết kế/biên tập ấn phẩm cơ bản như: Canva, Capcut, ...

Am hiểu cơ bản về các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Tiktok, Youtube, …

Có kinh nghiệm lên kịch bản và tổ chức sự kiện/hoạt động tập thể là một lợi thế.

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc, hòa nhập tốt.

Khả năng giao tiếp tốt, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh

Quyền Lợi

- Lương cứng: 8 - 10 triệu VND (Thỏa thuận theo năng lực)

- Được thưởng tiền doanh số khi có khách hàng ký hợp đồng xây dựng nhà xưởng từ nguồn maketing.

- Thời gian thử việc: 01 tháng (85% Lương).

- Tham gia BHXH, các chế độ phúc lợi thường niên (thưởng lễ, lương tháng thứ 13, du lịch, …), tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức hoặc tài trợ khi trở thành nhân viên chính thức theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển

