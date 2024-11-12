Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Xây Dựng Và Cơ Khí Đức Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Xây Dựng Và Cơ Khí Đức Phát
- Hà Nội:
- 18 Đường số 23, Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Xây dựng, quản lý nội dung: (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh, video các
bài đăng quảng cáo) trên Fanpage, Tiktok, Youtube, Website.
Content S.E.O/Digital Ads: Phối hợp với SEO Web/Digital để lên kế hoạch content chi tiết cho các hoạt
động/chiến dịch (Ứng viên chưa có kinh nghiệm về content S.E.O sẽ được đào tạo trong quá trình làm
việc).
Tham gia lập kế hoạch, triển khai các chiến dịch Marketing.
Lập báo cáo hoạt động hàng tuần và thực hiện các công việc truyền thông khác theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
ngành kinh tế có liên quan.
Chấp nhận ứng viên là sinh viên năm cuối, có thể làm việc Full-time tại văn phòng, ưu tiên có kinh
nghiệm làm việc/thực tập trong ngành Marketing.
Tự tin với kỹ năng viết nội dung (Blog, báo, ...) Ưu tiên ứng viên có kỹ năng chụp ảnh, quay, dựng video;
Sử dụng tốt các công cụ thiết kế/biên tập ấn phẩm cơ bản như: Canva, Capcut, ...
Am hiểu cơ bản về các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Tiktok, Youtube, …
Có kinh nghiệm lên kịch bản và tổ chức sự kiện/hoạt động tập thể là một lợi thế.
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc, hòa nhập tốt.
Khả năng giao tiếp tốt, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Xây Dựng Và Cơ Khí Đức Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Được thưởng tiền doanh số khi có khách hàng ký hợp đồng xây dựng nhà xưởng từ nguồn maketing.
- Thời gian thử việc: 01 tháng (85% Lương).
- Tham gia BHXH, các chế độ phúc lợi thường niên (thưởng lễ, lương tháng thứ 13, du lịch, …), tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức hoặc tài trợ khi trở thành nhân viên chính thức theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Xây Dựng Và Cơ Khí Đức Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI