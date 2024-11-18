Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ HC-TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ HC-TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ HC-TECH
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ HC-TECH

Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ HC-TECH

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: căn 70 luois X, KĐT Luois City Hoàng Mai, Đền lừ 2, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing cho sản phẩm điện năng lượng mặt trời, hướng tới đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo, truyền thông trên các nền tảng online (Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, etc.).
Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các đối tác, khách hàng tiềm năng trong ngành năng lượng tái tạo.
Phân tích thị trường, theo dõi xu hướng và đối thủ cạnh tranh, đưa ra các đề xuất cải tiến chiến lược Marketing.
Quản lý và tối ưu các kênh truyền thông trực tuyến, website, và các nền tảng xã hội để tăng trưởng nhận diện thương hiệu và doanh thu.
Thực hiện báo cáo kết quả các chiến dịch Marketing, đánh giá hiệu quả và tối ưu quy trình làm việc

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 23-30
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành năng lượng hoặc các sản phẩm công nghệ.
Am hiểu về thị trường năng lượng mặt trời và các xu hướng phát triển trong ngành năng lượng tái tạo.
Kỹ năng sáng tạo, phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tổ chức công việc hiệu quả.
Sử dụng thành thạo các công cụ Marketing online (Google Ads, Facebook Ads, SEO, Email Marketing, etc.).
Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ HC-TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả chiến dịch Marketing.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về năng lượng mặt trời và Marketing.
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động và sáng tạo.
Các phúc lợi khác: BHXH, BHYT, du lịch, team-building, khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ HC-TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ HC-TECH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ HC-TECH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: căn 70 luois X, KĐT Luois City Hoàng Mai, Đền lừ 2, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-marketing-thu-nhap-8-11-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job252376
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần AR
Tuyển Host Livestream thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần AR
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM DV WE DREAM
Tuyển Marketing Executive thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TM DV WE DREAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Marketing Leader thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT Software
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Chuyên Viên Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Marketing thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN
Tuyển Thực Tập Sinh Marketing thu nhập Trên 2 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MINH MINH GROUP
Tuyển Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
MINH MINH GROUP
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Marketing thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Tuyển Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TÀI LỘC PHÁT
Tuyển Chuyên Viên Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TÀI LỘC PHÁT
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần AR
Tuyển Host Livestream thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần AR
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM DV WE DREAM
Tuyển Marketing Executive thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TM DV WE DREAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Marketing Leader thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT Software
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Chuyên Viên Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Marketing thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN
Tuyển Thực Tập Sinh Marketing thu nhập Trên 2 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MINH MINH GROUP
Tuyển Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
MINH MINH GROUP
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Marketing thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Tuyển Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TÀI LỘC PHÁT
Tuyển Chuyên Viên Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TÀI LỘC PHÁT
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất