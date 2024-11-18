Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ HC-TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: căn 70 luois X, KĐT Luois City Hoàng Mai, Đền lừ 2, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing cho sản phẩm điện năng lượng mặt trời, hướng tới đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo, truyền thông trên các nền tảng online (Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, etc.).

Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các đối tác, khách hàng tiềm năng trong ngành năng lượng tái tạo.

Phân tích thị trường, theo dõi xu hướng và đối thủ cạnh tranh, đưa ra các đề xuất cải tiến chiến lược Marketing.

Quản lý và tối ưu các kênh truyền thông trực tuyến, website, và các nền tảng xã hội để tăng trưởng nhận diện thương hiệu và doanh thu.

Thực hiện báo cáo kết quả các chiến dịch Marketing, đánh giá hiệu quả và tối ưu quy trình làm việc

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 23-30

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành năng lượng hoặc các sản phẩm công nghệ.

Am hiểu về thị trường năng lượng mặt trời và các xu hướng phát triển trong ngành năng lượng tái tạo.

Kỹ năng sáng tạo, phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tổ chức công việc hiệu quả.

Sử dụng thành thạo các công cụ Marketing online (Google Ads, Facebook Ads, SEO, Email Marketing, etc.).

Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ HC-TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả chiến dịch Marketing.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về năng lượng mặt trời và Marketing.

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động và sáng tạo.

Các phúc lợi khác: BHXH, BHYT, du lịch, team-building, khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ HC-TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin