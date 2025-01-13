Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BRAND IDEA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lập kế hoạch, triển khai, quản lý và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, các chương trình truyền thông, promotion của Công ty trên các kênh Online: Google, Facebook, Zalo, Linked In,... theo định hướng công ty.

- Lên kế hoạch, phân tích và thực hiện hoạt động Digital Marketing của tổ chức, sự kiện đồng thời cần có định hướng kế hoạch cho Digital Marketing.

- Lập kế hoạch, điều phối, phối hợp với Content Marketing để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra.

- Định hướng xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo, các hoạt động tương tác trên các kênh Digital Marketing đang vận hành.

- Giám sát, thống kê, phân tích số liệu, đánh giá kết quả và đưa ra các điều chỉnh hợp lý, tăng hiệu quả cho quá trình quảng cáo và vận hành.

- Nắm rõ quy định kỹ thuật của từng kênh Digital để tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo.

- Cập nhật insight của khách hàng để có những thay đổi hợp lý trên các phương tiện truyền thông số.

- Phát triển các kênh quảng cáo mới trên nền tảng Digital.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BRAND IDEA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8,000,000đ - 12,000,000đ (+ hoa hồng và các khoản thưởng khác)

Thời gian làm việc: 08:00 – 17:30, thứ 2 đến sáng thứ 7

Thu nhập tăng theo thời gian, và năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, thoả sức sáng tạo và được cọ sát với nhiều lĩnh vực cao cấp, nhiều vị trí công việc.

Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép năm và theo quy định của Nhà nước.

Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 10 Thạnh Xuân 43, phường Thạnh Xuân, Quận 12

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BRAND IDEA GROUP

