Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thực Phẩm Và Nước Giải Khát Halos làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thực Phẩm Và Nước Giải Khát Halos
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công Ty TNHH Thực Phẩm Và Nước Giải Khát Halos

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Và Nước Giải Khát Halos

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 180 Đường GS1, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
- Tìm kiếm khách hàng mới trên social media
- Chủ động liên hệ với khách hàng tiềm năng để giới thiệu các dịch vụ của công ty
- Xây dựng hệ thống dữ liệu khách hàng tiềm năng
- Viết Content Marketing về sản phẩm, dịch vụ được giao trên account làm việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
- Là sinh viên năm 3, 4 hoặc vừa mới tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ chuyên ngành Marketing, Ngôn ngữ Anh, hoặc các ngành liên quan
- Hiểu biết về nền tảng social media, digital marketing
- Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt, nghe nói đọc viết
- Quan tâm, yêu thích và định hướng về sales + marketing
- Đáp ứng thời gian làm việc tối thiểu 8 buổi/tuần từ Thứ 2 - Thứ 6 (Được đăng kí thời gian làm việc linh hoạt)
- Có laptop để làm việc
- Năng động, sáng tạo, có tinh thần học hỏi và cầu tiến

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Và Nước Giải Khát Halos Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng
- Hỗ trợ dấu mộc về báo cáo thực tập
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ và nhiệt huyết, đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện, có leader hướng dẫn
- Được training các kỹ năng tư vấn, giới thiệu, chăm sóc, mở rộng tập khách hàng
- Chính sách thăng tiến và KPIs minh bạch theo cấp bậc TTS/CTV → NVCT → TNKD → TPKD
- Lương: thỏa thuận
- Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Và Nước Giải Khát Halos

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thực Phẩm Và Nước Giải Khát Halos

Công Ty TNHH Thực Phẩm Và Nước Giải Khát Halos

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô B, Ô 30, Khu nhà ở Đông Hòa, khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

