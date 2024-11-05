Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thực Phẩm Và Nước Giải Khát Halos làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Và Nước Giải Khát Halos
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- 180 Đường GS1, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
- Tìm kiếm khách hàng mới trên social media
- Chủ động liên hệ với khách hàng tiềm năng để giới thiệu các dịch vụ của công ty
- Xây dựng hệ thống dữ liệu khách hàng tiềm năng
- Viết Content Marketing về sản phẩm, dịch vụ được giao trên account làm việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên
- Là sinh viên năm 3, 4 hoặc vừa mới tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ chuyên ngành Marketing, Ngôn ngữ Anh, hoặc các ngành liên quan
- Hiểu biết về nền tảng social media, digital marketing
- Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt, nghe nói đọc viết
- Quan tâm, yêu thích và định hướng về sales + marketing
- Đáp ứng thời gian làm việc tối thiểu 8 buổi/tuần từ Thứ 2 - Thứ 6 (Được đăng kí thời gian làm việc linh hoạt)
- Có laptop để làm việc
- Năng động, sáng tạo, có tinh thần học hỏi và cầu tiến
Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Và Nước Giải Khát Halos Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi được hưởng
- Hỗ trợ dấu mộc về báo cáo thực tập
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ và nhiệt huyết, đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện, có leader hướng dẫn
- Được training các kỹ năng tư vấn, giới thiệu, chăm sóc, mở rộng tập khách hàng
- Chính sách thăng tiến và KPIs minh bạch theo cấp bậc TTS/CTV → NVCT → TNKD → TPKD
- Lương: thỏa thuận
- Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Và Nước Giải Khát Halos
