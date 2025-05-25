Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Tích Hợp Năng Lượng IED làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: B120A, Phan Thanh Giản, Lái Thiêu, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc

• Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động xây dựng thương hiệu điện mặt trời – từ logo, hình ảnh, thông điệp đến trải nghiệm người dùng.

• Phối hợp với thiết kế để tạo ra hệ thống nhận diện (hình ảnh, slogan, POSM...) nhất quán.

• Xây dựng câu chuyện thương hiệu (brand story) và quản lý nội dung truyền thông.

• Theo dõi hiệu quả chiến dịch, đề xuất cải tiến phù hợp thị trường.

• Quản lý và phát triển các kênh social: Website, Facebook, Instagram, TikTok, Zalo OA, Shopee Feed...

• Lên lịch nội dung, phối hợp sản xuất hình ảnh, video bắt trend và gần gũi người dùng.

• Tối ưu hóa bài viết, hình ảnh, đo lường hiệu quả và tăng tương tác thật.

Yêu Cầu Công Việc

• Có kinh nghiệm tối thiểu 1–2 năm trong marketing ngành hàng kỹ thuật là lợi thế.

• Am hiểu về branding, thị trường online, đặc biệt là social media.

• Tư duy hình ảnh, cảm nhận thị trường nhanh nhạy, biết cách xây dựng thương hiệu có “chất riêng”.

• Kỹ năng viết content tốt, bắt trend nhanh.

• Sử dụng cơ bản các công cụ như: Canva, Meta Business Suite, TikTok Ads, Google Analytics, v.v.

Tại Công Ty Cổ Phần Tích Hợp Năng Lượng IED Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 9-15 Triệu

- Được đào tạo nội bộ và đào tạo theo chính sách của hãng

- Làm việc ở một môi trường đa quốc gia nâng cao sự hiểu biết và học tập

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động và chuyên nghiệp.

- Chế độ phúc lợi: Tham gia đầy đủ BHXH, nghỉ phép, teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tích Hợp Năng Lượng IED

