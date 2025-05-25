Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Tích Hợp Năng Lượng IED làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tích Hợp Năng Lượng IED
Ngày đăng tuyển: 25/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
Công Ty Cổ Phần Tích Hợp Năng Lượng IED

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Tích Hợp Năng Lượng IED

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: B120A, Phan Thanh Giản, Lái Thiêu, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

• Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động xây dựng thương hiệu điện mặt trời – từ logo, hình ảnh, thông điệp đến trải nghiệm người dùng.
• Phối hợp với thiết kế để tạo ra hệ thống nhận diện (hình ảnh, slogan, POSM...) nhất quán.
• Xây dựng câu chuyện thương hiệu (brand story) và quản lý nội dung truyền thông.
• Theo dõi hiệu quả chiến dịch, đề xuất cải tiến phù hợp thị trường.
• Quản lý và phát triển các kênh social: Website, Facebook, Instagram, TikTok, Zalo OA, Shopee Feed...
• Lên lịch nội dung, phối hợp sản xuất hình ảnh, video bắt trend và gần gũi người dùng.
• Tối ưu hóa bài viết, hình ảnh, đo lường hiệu quả và tăng tương tác thật.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm tối thiểu 1–2 năm trong marketing ngành hàng kỹ thuật là lợi thế.
• Am hiểu về branding, thị trường online, đặc biệt là social media.
• Tư duy hình ảnh, cảm nhận thị trường nhanh nhạy, biết cách xây dựng thương hiệu có “chất riêng”.
• Kỹ năng viết content tốt, bắt trend nhanh.
• Sử dụng cơ bản các công cụ như: Canva, Meta Business Suite, TikTok Ads, Google Analytics, v.v.

Tại Công Ty Cổ Phần Tích Hợp Năng Lượng IED Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 9-15 Triệu
- Được đào tạo nội bộ và đào tạo theo chính sách của hãng
- Làm việc ở một môi trường đa quốc gia nâng cao sự hiểu biết và học tập
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động và chuyên nghiệp.
- Chế độ phúc lợi: Tham gia đầy đủ BHXH, nghỉ phép, teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tích Hợp Năng Lượng IED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tích Hợp Năng Lượng IED

Công Ty Cổ Phần Tích Hợp Năng Lượng IED

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: B56 khu phố Bình Đức 2, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

