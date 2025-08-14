Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ JL làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 251 Nguyễn Tri Phương, phường Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc

- Quản lý và phát triển các sàn Thương mại điện tử của công ty.

- Tham gia lên ý tưởng, hỗ trợ quản lý và thực hiện các hoạt động Marketing online: Facebook, Instagram, Tiktok,...

- Xây dựng, triển khai kế hoạch và đánh giá hiệu quả các chiến dịch Digital Marketing cho sản phẩm/dịch vụ của công ty

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các chiến lược Marketing phù hợp.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch Marketing một cách hiệu quả.

- Thường xuyên cập nhật kiến thức và xu hướng mới.

- Báo cáo kết quả công việc định kỳ.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực Marketing.

- Nắm vững các kênh Social phổ biến như: Facebook, Instagram, TikTok, Youtube... và các sàn Thương mại điện tử như: Shopee, Lazada

- Biết sử dụng các phần mềm đồ họa, có khả năng edit hình ảnh, video, có khả năng chụp hình/ quay clip sản phẩm bằng điện thoại hoặc máy ảnh là một lợi thế, có kinh nghiệm về sản xuất video ngắn.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc.

Có laptop cá nhân phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ JL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh với các khoản thưởng tùy vào trình độ và năng lực ( Lương thỏa thuận).

- BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm & party hàng tháng do công ty tổ chức.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong một công ty đang phát triển nhanh chóng.

- Môi trường làm việc năng động và hợp tác.

- Các hoạt động xây dựng đội nhóm và sự kiện thường xuyên.Tham gia các hoạt động, sự kiện, team building, du lịch nghỉ mát....do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ JL

