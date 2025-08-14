Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ JL làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ JL
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/08/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ JL

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ JL

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 251 Nguyễn Tri Phương, phường Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Quản lý và phát triển các sàn Thương mại điện tử của công ty.
- Tham gia lên ý tưởng, hỗ trợ quản lý và thực hiện các hoạt động Marketing online: Facebook, Instagram, Tiktok,...
- Xây dựng, triển khai kế hoạch và đánh giá hiệu quả các chiến dịch Digital Marketing cho sản phẩm/dịch vụ của công ty
- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các chiến lược Marketing phù hợp.
- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch Marketing một cách hiệu quả.
- Thường xuyên cập nhật kiến thức và xu hướng mới.
- Báo cáo kết quả công việc định kỳ.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực Marketing.
- Nắm vững các kênh Social phổ biến như: Facebook, Instagram, TikTok, Youtube... và các sàn Thương mại điện tử như: Shopee, Lazada
- Biết sử dụng các phần mềm đồ họa, có khả năng edit hình ảnh, video, có khả năng chụp hình/ quay clip sản phẩm bằng điện thoại hoặc máy ảnh là một lợi thế, có kinh nghiệm về sản xuất video ngắn.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc.
Có laptop cá nhân phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ JL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh với các khoản thưởng tùy vào trình độ và năng lực ( Lương thỏa thuận).
- BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm & party hàng tháng do công ty tổ chức.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong một công ty đang phát triển nhanh chóng.
- Môi trường làm việc năng động và hợp tác.
- Các hoạt động xây dựng đội nhóm và sự kiện thường xuyên.Tham gia các hoạt động, sự kiện, team building, du lịch nghỉ mát....do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ JL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ JL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ JL

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 251 Nguyễn Tri Phương, Phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

