Tuyển Nhân viên môi trường Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo làm việc tại Hòa Bình thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hòa Bình:
- 174 Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Khảo sát, thu thập thông tin dự án;
Tư vấn các thủ tục môi trường;
Viết báo cáo, các văn bản chuyên ngành môi trường trình nộp cơ quan Nhà nước thẩm định và phê duyệt;
Bảo vệ trước hội đồng thẩm định, tiếp đoàn kiểm tra thẩm định dự án;
Nghiệm thu, bàn giao và báo cáo hoàn thành dự án;
Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng và cấp quản lý.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đi làm ngay sau khi phỏng vấn đạt yêu cầu;
Tốt nghiệp cao đăng đại học chuyên ngành môi trường;
Có kinh nghiệm lập hồ sơ môi trường (Giấy phép môi trường, VHTN, ...);
Nắm rõ luật về môi trường;
Có trách nhiệm trong công việc, trung thực, nhiệt tình, có tinh thần ham học hỏi và cầu tiến,...
Thành thạo kỹ năng Office (Word, Excel, Powerpoint,...) và Autocad
Tốt nghiệp cao đăng đại học chuyên ngành môi trường;
Có kinh nghiệm lập hồ sơ môi trường (Giấy phép môi trường, VHTN, ...);
Nắm rõ luật về môi trường;
Có trách nhiệm trong công việc, trung thực, nhiệt tình, có tinh thần ham học hỏi và cầu tiến,...
Thành thạo kỹ năng Office (Word, Excel, Powerpoint,...) và Autocad
Tại Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 9-12 triệu (tùy theo năng lực đánh giá khi phỏng vấn);
Thưởng dự án;
Thưởng trong các dịp Lễ, Tết, Thưởng cuối năm;
Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn;
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, Sếp tâm lý;
Được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc;
Được đóng BHXH khi ký kết hợp đồng lao động;
Sẽ trao đổi cụ thể hơn khi bạn đến tham gia phỏng vấn.
Thưởng dự án;
Thưởng trong các dịp Lễ, Tết, Thưởng cuối năm;
Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn;
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, Sếp tâm lý;
Được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc;
Được đóng BHXH khi ký kết hợp đồng lao động;
Sẽ trao đổi cụ thể hơn khi bạn đến tham gia phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI