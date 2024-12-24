Tuyển Nhân viên môi trường Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo làm việc tại Hòa Bình thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: - 174 Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Khảo sát, thu thập thông tin dự án;

Tư vấn các thủ tục môi trường;

Viết báo cáo, các văn bản chuyên ngành môi trường trình nộp cơ quan Nhà nước thẩm định và phê duyệt;

Bảo vệ trước hội đồng thẩm định, tiếp đoàn kiểm tra thẩm định dự án;

Nghiệm thu, bàn giao và báo cáo hoàn thành dự án;

Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng và cấp quản lý.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đi làm ngay sau khi phỏng vấn đạt yêu cầu;

Tốt nghiệp cao đăng đại học chuyên ngành môi trường;

Có kinh nghiệm lập hồ sơ môi trường (Giấy phép môi trường, VHTN, ...);

Nắm rõ luật về môi trường;

Có trách nhiệm trong công việc, trung thực, nhiệt tình, có tinh thần ham học hỏi và cầu tiến,...

Thành thạo kỹ năng Office (Word, Excel, Powerpoint,...) và Autocad

Tại Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 9-12 triệu (tùy theo năng lực đánh giá khi phỏng vấn);

Thưởng dự án;

Thưởng trong các dịp Lễ, Tết, Thưởng cuối năm;

Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn;

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, Sếp tâm lý;

Được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc;

Được đóng BHXH khi ký kết hợp đồng lao động;

Sẽ trao đổi cụ thể hơn khi bạn đến tham gia phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo

