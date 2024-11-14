Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Cores Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty TNHH Cores Việt Nam
- Hà Nội: Số 55, đường Sơn Đồng
- Cát Quế, xã Sơn Đồng, Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Đến 8 Triệu
Tìm kiếm đối tác, sản phẩm phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty;
Giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng mua hàng nước ngoài;
Phối hợp với Phòng Kế toán để thực hiện thanh toán cho các hợp đồng, đơn hàng
Tổng hợp thông số kỹ thuật của sản phẩm, tổng hợp thiết kế bao bì, tem mác của sản phẩm, xác nhận thiết kế trước khi nhà cung cấp sản xuất hàng loạt.
Theo dõi tiến độ sản xuất và giao hàng của từng đơn hàng;
Phối hợp với đơn vị Forwarder để hoàn tất thủ tục hải quan và chuyển hàng về nhập kho;
Kiểm soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu, làm việc với nhà cung cấp khi có phát sinh vấn đề hàng lỗi, hàng thiếu, thừa, ...
Dịch tài liệu liên quan đến sản phẩm của công ty
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh, marketing, kỹ thuật để xử lý các công việc phát sinh liên quan đến sản phẩm.
Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong phòng
Với Mức Lương Đến 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh khá
Không yêu cầu kinh nghiệm
Cẩn thận, chịu khó, có tinh thần học hỏi và nâng cao hiểu biết trong công việc.
Có khả năng đi công tác trong và ngoài nước
Tại Công ty TNHH Cores Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chương trình teambuilding, du lịch năm
Thưởng các ngày lễ, Tết lớn trong năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cores Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
