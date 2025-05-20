Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC VĂN làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Số 15 - 17 Đường Phù Đổng, Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm nguồn hàng, nghiên cứu, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp, báo giá và đặt hàng theo yêu cầu từ Ban Giám Đốc Công ty

Lập kế hoạch mua hàng và theo dõi thực hiện

Quản lý các dữ liệu hàng hóa, các dữ liệu liên quan đến đơn mua

Phát hành đơn hàng và theo dõi việc triển khai thực hiện đơn hàng

Thu thập báo giá, yêu cầu mẫu cho mã hàng mới

Cập nhật đơn hàng và báo cáo tổng thể

Điều phối giao nhận hàng hóa

Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên: nhanh nhẹn, nhiệt tình, năng động, cởi mở, giao tiếp tốt

Thành thạo – tốt word, excel

Kiên nhẫn, cẩn thận, tự tin

Sắp xếp và quản lý công việc tốt

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương,

Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC VĂN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 – 13tr theo thỏa thuận

Thưởng nhân sự xuất sắc quý và năm vinh danh trao thưởng cuối năm

Thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13 +++

Phụ cấp chức vụ + máy tính

Chính sách lương thưởng linh động, tăng mỗi năm 1-2 lần/năm

Các chương trình thi đua, tặng thưởng các chuyến du lịch trong và ngoài nước

Du lịch, dã ngoại, team building…

BHXH, BHYT, phép năm, thai sản.…

Được trang bị cơ sở vật chất làm việc, tân tiến tiêu chuẩn.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, có cơ hội thăng tiến rõ ràng, ổn định

Chính sách công ty cởi mở, hòa đồng, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC VĂN

