Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC VĂN làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC VĂN
Ngày đăng tuyển: 20/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/06/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC VĂN

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC VĂN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: Số 15

- 17 Đường Phù Đổng, Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm nguồn hàng, nghiên cứu, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp, báo giá và đặt hàng theo yêu cầu từ Ban Giám Đốc Công ty
Lập kế hoạch mua hàng và theo dõi thực hiện
Quản lý các dữ liệu hàng hóa, các dữ liệu liên quan đến đơn mua
Phát hành đơn hàng và theo dõi việc triển khai thực hiện đơn hàng
Thu thập báo giá, yêu cầu mẫu cho mã hàng mới
Cập nhật đơn hàng và báo cáo tổng thể
Điều phối giao nhận hàng hóa
Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên: nhanh nhẹn, nhiệt tình, năng động, cởi mở, giao tiếp tốt
Thành thạo – tốt word, excel
Kiên nhẫn, cẩn thận, tự tin
Sắp xếp và quản lý công việc tốt
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương,
Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC VĂN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 – 13tr theo thỏa thuận
Thưởng nhân sự xuất sắc quý và năm vinh danh trao thưởng cuối năm
Thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13 +++
Phụ cấp chức vụ + máy tính
Chính sách lương thưởng linh động, tăng mỗi năm 1-2 lần/năm
Các chương trình thi đua, tặng thưởng các chuyến du lịch trong và ngoài nước
Du lịch, dã ngoại, team building…
BHXH, BHYT, phép năm, thai sản.…
Được trang bị cơ sở vật chất làm việc, tân tiến tiêu chuẩn.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, có cơ hội thăng tiến rõ ràng, ổn định
Chính sách công ty cởi mở, hòa đồng, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC VĂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC VĂN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC VĂN

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 15-17 Phù Đồng, Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC VĂN làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC VĂN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm