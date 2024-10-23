Tuyển Dầu khí/Hóa chất Công ty Cổ phần MORIKOMART làm việc tại Thái Bình thu nhập 10 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần MORIKOMART
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Dầu khí/Hóa chất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dầu khí/Hóa chất Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: Cụm Công nghiệp Thái Phương, Xã Thái Phương,, Hưng Hà

Mô Tả Công Việc Dầu khí/Hóa chất Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

• Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, thực hiện các hoạt động thử nghiệm, sản xuất sản phẩm: nước giặt xả, hóa chất tẩy rửa ... dành cho tiêu dùng;
• Cải tiến sản phẩm để giảm giá thành/nguyên liệu mới;
• Xây dựng các tiêu chuẩn nguyên vật liệu, chỉ tiêu kỹ thuật sản phẩm, quy trình sản xuất của Công ty;
• Ban hành công bố chất lượng của sản phẩm;
• Xây dựng định mức sản phẩm;
• Quản lý chất lượng sản phẩm;
• Theo dõi, giám sát quy trình sản xuất;
• Đề xuất giải pháp cải tiến quy trình sản xuất;
• Phân tích và xây dựng các biện pháp kiểm soát các mối nguy về môi trường.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan hóa học;
• Ưu tiên người có kinh nghiệm về hóa mỹ phẩm;
• Kỹ năng tin học văn phòng tốt, tư duy logic, chịu áp lực tốt;
• Kỹ năng thiết lập kế hoạch, phân tích dữ liệu.

Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 10,000,000 đ – 18,000,000 đ
,000,000 đ – 18,000,000 đ
• Hỗ trợ ăn trưa;
• Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết;
• Thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm;
• Cấp máy tính, công cụ dụng cụ làm việc;
• Thời gian làm việc từ 07h30 – 17h00 (nghỉ ngày CN hàng tuần);
• Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ mát đầy đủ;
• Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 15 ngõ 989 Tam Trinh - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

