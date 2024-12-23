Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine
- Thái Bình:
- Thái Bình, Việt Nam, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển bán hàng thuộc khu vực được giao. Khu vực: Thái Bình (Huyện Quỳnh Phụ, Thái Thuỵ và 1/2 Đông Hưng)
Giới thiệu sản phẩm và các chương trình bán hàng, khuyến mãi, marketing đến khách hàng.
Thực hiện hoạt động bán hàng cùng với sự hỗ trợ của quản lý trực tiếp và bộ phận kinh doanh.
Chăm sóc mạng lưới khách hàng đã có của công ty và mở mới điểm bán.
Đóng góp ý kiến để xây dựng và phát triển chính sách về sản phẩm, bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Thực hiện quy định của công ty về bán hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích bán hàng và có kỹ năng bán hàng tốt.
Chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi.
Không yêu cầu kinh nghiệm. Am hiểu địa bàn phụ trách, có quan hệ tốt với khách hàng là một lợi thế.
Làm 1 job duy nhất tại công ty nếu trúng tuyển.
Đi làm từ tháng 2/2025
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập xứng đáng theo năng lực.
Thưởng KPI, thưởng quy chế phòng ban, thưởng tháng lương thứ 13; Thưởng lễ tết,…
Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu hỷ…
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước. Tham gia BHXH ngay khi ký hợp đồng chính thức.
Hưởng các chế độ ưu đãi khác: sinh nhật; quà tặng 8/3 & 20/10; quà cho con em CBNV ngày 1/6, Tết trung thu & Thưởng học sinh giỏi; quà Ngày của gậy 7/7,…
Tham quan nghỉ mát 2 lần/ năm.
Chế độ Meracine Care
Tham gia Team building & các hoạt động mới lạ, độc đáo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine
