Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: TP Thái Nguyên ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

– Quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động quảng cáo tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm gia dụng của Công ty tại khu vực mình phụ trách;

– Chịu trách nhiệm thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu, độ phủ sản phẩm, công nợ khu vực được giao;

– Tìm kiếm khách hàng mới trong khu vực mình phụ trách, đề xuất ký hợp đồng Nhà phân phối, đại lý với những khách hàng phù hợp các tiêu chuẩn của Công ty;

– Triển khai thực hiện các chương trình bán hàng, các hoạt động khuyến mại, hỗ trợ khách hàng;

– Quản lý tình hình bán hàng, sản lượng, doanh thu, hàng xuất trả của từng mã hàng, công nợ của từng khách hàng. Tìm hiểu, phân tích nguyên nhân khi có những doanh thu tăng, giảm đột biến; Chịu trách nhiệm về thu hồi công nợ của khách hàng;

– Lập và lưu giữ danh sách các khách hàng gồm thông tin chi tiết về khách hàng, người đại diện, - tuyến bán hàng, cửa hàng/đại lý cấp dưới...

– Báo cáo về hoạt động kinh doanh của khu vực cho cán bộ quản lý theo tuần, tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý;

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung cấp trở lên

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh. Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành điện máy hoặc các ngành liên quan.

- Biết sắp xếp thời gian và làm việc khoa học

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao

- Có khả năng đi công tác trong khu vực quản lý

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch ), thưởng lương tháng 13 . Chế độ nghỉ phép năm theo quy định.

- Quà mừng Sinh nhật, trung thu,Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ...

- Phúc lợi: Nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản... , được tham gia miễn phí các buổi sinh hoạt kết nối như Zumba, Yoga, Trà chiều kết nối... do Tập đoàn tổ chức.

- Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định, chế độ công đoàn cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.