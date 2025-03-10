Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Navigos Search làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 20 USD

Nhân viên chăm sóc khách hàng Navigos Search làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 20 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Navigos Search

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Navigos Search

Mức lương
15 - 20 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: Thai Binh city, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 USD

Mô tả công việc:
• Thường xuyên gọi điện và/hoặc gặp gỡ khách hàng để cập nhật thông tin, giải quyết kịp thời các khiếu nại/yêu cầu của Khách hàng.
• Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị và nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư và các thủ tục sau IC.
• Phối hợp với các Phòng ban nội bộ và chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan để hỗ trợ khách hàng trong hoạt động kinh doanh.
• Theo dõi chặt chẽ các vấn đề còn tồn đọng và đảm bảo khách hàng luôn được cập nhật tiến độ.
• Dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại.
• Thực hiện các công việc khác được giao bởi cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học.
• Thành thạo tiếng Trung, Ngoại ngữ thứ 2 là tiếng Anh/tiếng Hàn …. là một lợi thế.
• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
• Thành thạo các phần mềm văn phòng: Microsoft Word, Excel, PowerPoint.

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

