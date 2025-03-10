Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Navigos Search làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 20 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Navigos Search
- Thái Bình: Thai Binh city, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 USD
Mô tả công việc:
• Thường xuyên gọi điện và/hoặc gặp gỡ khách hàng để cập nhật thông tin, giải quyết kịp thời các khiếu nại/yêu cầu của Khách hàng.
• Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị và nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư và các thủ tục sau IC.
• Phối hợp với các Phòng ban nội bộ và chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan để hỗ trợ khách hàng trong hoạt động kinh doanh.
• Theo dõi chặt chẽ các vấn đề còn tồn đọng và đảm bảo khách hàng luôn được cập nhật tiến độ.
• Dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại.
• Thực hiện các công việc khác được giao bởi cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thành thạo tiếng Trung, Ngoại ngữ thứ 2 là tiếng Anh/tiếng Hàn …. là một lợi thế.
• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
• Thành thạo các phần mềm văn phòng: Microsoft Word, Excel, PowerPoint.
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
