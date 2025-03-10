Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Navigos Search làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 20 USD

Mô tả công việc:

• Thường xuyên gọi điện và/hoặc gặp gỡ khách hàng để cập nhật thông tin, giải quyết kịp thời các khiếu nại/yêu cầu của Khách hàng.

• Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị và nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư và các thủ tục sau IC.

• Phối hợp với các Phòng ban nội bộ và chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan để hỗ trợ khách hàng trong hoạt động kinh doanh.

• Theo dõi chặt chẽ các vấn đề còn tồn đọng và đảm bảo khách hàng luôn được cập nhật tiến độ.

• Dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại.

• Thực hiện các công việc khác được giao bởi cấp trên.