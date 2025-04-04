Tuyển Kỹ sư điện Navigos Search làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 25 USD

Mô tả công việc:

• Giám sát thi công công trình điện theo quy định hiện hành

• Giám sát, kiểm tra, thanh tra các công việc của nhà thầu nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu và chỉ tiêu của bộ

phận.

• Theo dõi chặt chẽ tiến độ công việc Liên lạc và phối hợp với các bên khác nhau để hoàn thành công việc

một cách hiệu quả. Xử lý triệt để các trường hợp không tuân thủ trong công việc do nhà thầu thực hiện.

• Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản và lưu giữ tài liệu đúng cách.

• Những nhiệm vụ khác có thể được giao.

• Giám sát hoạt động của tất cả các thiết bị và ghi chép lại. Lập kế hoạch và thực hiện các công việc bảo trì

định kỳ và phòng ngừa cho hệ thống điện lưới 22kV, trạm biến áp 110kV, hệ thống chiếu sáng đường phố

và các công trình liên quan.

• Thường xuyên rà soát hoạt động của nhà máy để theo dõi mức tiêu thụ điện năng, dự đoán và giải quyết kịp

thời các vấn đề cũng như xác định các cơ hội cải tiến.

• Hỗ trợ trưởng phòng nâng cao hiệu quả và/hoặc giảm chi phí vận hành.