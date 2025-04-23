Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty TNHH đầu tư giáo dục và công nghệ TH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty TNHH đầu tư giáo dục và công nghệ TH
- Hà Nội: 91 Tam Khương, phường Khương Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Trực tiếp tư vấn, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn đăng ký khoá học qua Fanpage, Inbox, Zalo, Website.
Nắm rõ chương trình các môn (Văn – Toán – Anh – Kỹ năng) để giới thiệu đúng sản phẩm, đúng nhu cầu học sinh.
Chốt đơn – hỗ trợ thanh toán – nhập học – theo sát phụ huynh sau khi đăng ký.
Phối hợp với đội Ads, giáo vụ, học thuật để đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất.
Lập báo cáo tuyển sinh và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả.
Làm việc theo ca xoay linh hoạt (sáng – chiều – tối), có hỗ trợ làm remote nếu phù hợp.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 6 tháng – 1 năm kinh nghiệm (ưu tiên trong môi trường giáo dục hoặc startup)
Kỹ năng giao tiếp, xử lý linh hoạt, có tư duy cầu tiến và chủ động.
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản
Tại Công ty TNHH đầu tư giáo dục và công nghệ TH Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các buổi đào tạo nâng cao kỹ năng, phát triển bản thân theo chính sách của công ty.
Được chủ động đề xuất những sáng kiến với quản lý, ban giám đốc.
Môi trường làm việc trẻ trung, tạo động lực phát triển, tích cực, hòa đồng và đoàn kết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư giáo dục và công nghệ TH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
