Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty TNHH đầu tư giáo dục và công nghệ TH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 91 Tam Khương, phường Khương Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Trực tiếp tư vấn, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn đăng ký khoá học qua Fanpage, Inbox, Zalo, Website.

Nắm rõ chương trình các môn (Văn – Toán – Anh – Kỹ năng) để giới thiệu đúng sản phẩm, đúng nhu cầu học sinh.

Chốt đơn – hỗ trợ thanh toán – nhập học – theo sát phụ huynh sau khi đăng ký.

Phối hợp với đội Ads, giáo vụ, học thuật để đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

Lập báo cáo tuyển sinh và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả.

Làm việc theo ca xoay linh hoạt (sáng – chiều – tối), có hỗ trợ làm remote nếu phù hợp.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nữ, độ tuổi 22 – 28, tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp.

Có 6 tháng – 1 năm kinh nghiệm (ưu tiên trong môi trường giáo dục hoặc startup)

Kỹ năng giao tiếp, xử lý linh hoạt, có tư duy cầu tiến và chủ động.

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản

Tại Công ty TNHH đầu tư giáo dục và công nghệ TH Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm theo quy định của Công ty

Được tham gia các buổi đào tạo nâng cao kỹ năng, phát triển bản thân theo chính sách của công ty.

Được chủ động đề xuất những sáng kiến với quản lý, ban giám đốc.

Môi trường làm việc trẻ trung, tạo động lực phát triển, tích cực, hòa đồng và đoàn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư giáo dục và công nghệ TH

