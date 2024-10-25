Tuyển Nhân Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm thu nhập Trên 14 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ

Tuyển Nhân Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm thu nhập Trên 14 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ

Công ty TNHH Paldo Vina
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Paldo Vina

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Paldo Vina

Mức lương
Từ 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng – xã Phù Ninh – Huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ, Phù Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 14 Triệu

1.Nghiên cứu sản phẩm mới
Thu thập thông tin (nội bộ, thị trường) để từ đó lên ý tưởng cho sản phẩm mới Tiến hành nghiên cứu, lập công thức sản phẩm và chỉnh sửa theo yêu cầu Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm trên điều kiện sản xuất và khi lưu thông trên thị trường từ đó có những hiệu chỉnh phù hợp Xây dựng điều kiện sản xuất tiêu chuẩn và những quy định về chất lượng đối với sản phẩm mới
Thu thập thông tin (nội bộ, thị trường) để từ đó lên ý tưởng cho sản phẩm mới
Tiến hành nghiên cứu, lập công thức sản phẩm và chỉnh sửa theo yêu cầu
Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm trên điều kiện sản xuất và khi lưu thông trên thị trường từ đó có những hiệu chỉnh phù hợp
Xây dựng điều kiện sản xuất tiêu chuẩn và những quy định về chất lượng đối với sản phẩm mới
2. Cải tiến sản phẩm hiện tại:
Cải tiến sản phẩm hiện tại ( đang sản xuất) để nâng cao chất lượng, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng Nghiên cứu thay thế , cải tiến nguyên liệu, nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất, tiết giảm chi phí
Cải tiến sản phẩm hiện tại ( đang sản xuất) để nâng cao chất lượng, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng
Nghiên cứu thay thế , cải tiến nguyên liệu, nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất, tiết giảm chi phí
3. Các công việc khác
Soạn thảo các tài liệu có liên quan đến việc phát triển sản phẩm mới: Tiêu chuẩn/ Nguyên liệu/ Bán thành phẩm/ Thành phẩm/ Quy trình công nghệ và các thông số thiết bị/ hướng dẫn công việc... Quản lý hồ sơ liên quan đến công bố sản phẩm Kết hợp với các bộ phận liên quan như QC hay sản xuất để cải tiến chất lượng , xử lý sự không phù hợp của sản phẩm trong quá trình sản xuất
Soạn thảo các tài liệu có liên quan đến việc phát triển sản phẩm mới: Tiêu chuẩn/ Nguyên liệu/ Bán thành phẩm/ Thành phẩm/ Quy trình công nghệ và các thông số thiết bị/ hướng dẫn công việc...
Quản lý hồ sơ liên quan đến công bố sản phẩm
Kết hợp với các bộ phận liên quan như QC hay sản xuất để cải tiến chất lượng , xử lý sự không phù hợp của sản phẩm trong quá trình sản xuất

Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D)
• Có kiến thức về công nghệ thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, cảm quan trong ngành thực phẩm;
• Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm;
• Có tinh thần cầu tiến trong công việc.

Tại Công ty TNHH Paldo Vina Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập khoảng 14 triệu tùy theo năng lực (thỏa thuận khi phỏng vấn)
• Được hỗ trợ thêm chi phí thuê nhà ở
• Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự có năng lực, tâm huyết, gắn bó lâu dài với công ty.
• Làm việc 8 h/ ngày từ thứ 2 đến thứ 6; nghỉ thứ 7, chủ nhật, các ngày Lễ, tết theo quy định của pháp luật và công ty.
• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
• Được hưởng các chế độ phúc lợi: Tháng lương thứ 13, thưởng thành quả, khám sức khoẻ định kỳ, mua hàng nội bộ, tặng quà dịp Lễ tết, sinh nhật, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Paldo Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Paldo Vina

Công ty TNHH Paldo Vina

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, toà nhà IDMC Duy Tân, số 21 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-nghien-cuu-va-phat-trien-san-pham-thu-nhap-tren-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-phu-tho-job231682
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 246 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 235 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bartender thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ Sư thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Phú Thọ Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN CMC V1000 TOP CÔNG TY làm việc tại Phú Thọ thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CMC V1000 TOP CÔNG TY
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần xây dựng Đức Anh làm việc tại Phú Thọ thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty cổ phần xây dựng Đức Anh
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG HÀ làm việc tại Phú Thọ thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG HÀ
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh làm việc tại Phú Thọ thu nhập 11 - 21 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
11 - 21 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh làm việc tại Phú Thọ thu nhập 11 - 21 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
11 - 21 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh làm việc tại Phú Thọ thu nhập 11 - 21 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
11 - 21 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TUỆ LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TUỆ LINH
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội làm việc tại Tuyên Quang thu nhập Từ 8 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đầu tư và Tài trợ Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 10 - 30 Triệu Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý chất lượng Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 6 - 10 Triệu Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam Pro Company
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP Phân phối và Logistics Hùng Cường làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty CP Phân phối và Logistics Hùng Cường
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam - Văn phòng đại diện tại Phú Thọ làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam - Văn phòng đại diện tại Phú Thọ
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT
8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Phú Thọ thu nhập 18 - 30 Triệu Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo dục/Đào tạo Hệ thống Anh ngữ AMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Hệ thống Anh ngữ AMES
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Hùng Vương làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Hùng Vương
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm