Tuyển Nhân Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm thu nhập Trên 14 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ

Mức lương Từ 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng – xã Phù Ninh – Huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ, Phù Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 14 Triệu

1.Nghiên cứu sản phẩm mới

Thu thập thông tin (nội bộ, thị trường) để từ đó lên ý tưởng cho sản phẩm mới

Tiến hành nghiên cứu, lập công thức sản phẩm và chỉnh sửa theo yêu cầu

Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm trên điều kiện sản xuất và khi lưu thông trên thị trường từ đó có những hiệu chỉnh phù hợp

Xây dựng điều kiện sản xuất tiêu chuẩn và những quy định về chất lượng đối với sản phẩm mới

2. Cải tiến sản phẩm hiện tại:

Cải tiến sản phẩm hiện tại ( đang sản xuất) để nâng cao chất lượng, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng

Nghiên cứu thay thế , cải tiến nguyên liệu, nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất, tiết giảm chi phí

3. Các công việc khác

Soạn thảo các tài liệu có liên quan đến việc phát triển sản phẩm mới: Tiêu chuẩn/ Nguyên liệu/ Bán thành phẩm/ Thành phẩm/ Quy trình công nghệ và các thông số thiết bị/ hướng dẫn công việc...

Quản lý hồ sơ liên quan đến công bố sản phẩm

Kết hợp với các bộ phận liên quan như QC hay sản xuất để cải tiến chất lượng , xử lý sự không phù hợp của sản phẩm trong quá trình sản xuất

Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D)

• Có kiến thức về công nghệ thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, cảm quan trong ngành thực phẩm;

• Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm;

• Có tinh thần cầu tiến trong công việc.

Tại Công ty TNHH Paldo Vina Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập khoảng 14 triệu tùy theo năng lực (thỏa thuận khi phỏng vấn)

• Được hỗ trợ thêm chi phí thuê nhà ở

• Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự có năng lực, tâm huyết, gắn bó lâu dài với công ty.

• Làm việc 8 h/ ngày từ thứ 2 đến thứ 6; nghỉ thứ 7, chủ nhật, các ngày Lễ, tết theo quy định của pháp luật và công ty.

• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

• Được hưởng các chế độ phúc lợi: Tháng lương thứ 13, thưởng thành quả, khám sức khoẻ định kỳ, mua hàng nội bộ, tặng quà dịp Lễ tết, sinh nhật, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Paldo Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin