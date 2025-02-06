Tuyển Digital Marketing Tập Đoàn An Thái làm việc tại Phú Thọ thu nhập 9 - 11 Triệu

Tập Đoàn An Thái
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Tập Đoàn An Thái

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Tập Đoàn An Thái

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ:

- 263 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hoà, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

1. Lên kế hoạch và chiến lược Digital Marketing:
- Lên kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing trên các kênh kỹ thuật số để tăng cường nhận diện thương hiệu và doanh số bán hàng.
- Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để xác định các cơ hội marketing mới.
2. Xây dựng chiến lược và lên kế hoạch truyền thông thương hiệu:
- Xây dựng và triển khai chiến lược Digital Marketing cho thương hiệu tập trung khai thác các nền tảng Social Media: Website, Facebook, Instagram, TikTok, Shopee...
- Định hướng và tham gia sản xuất nội dung video ngắn sáng tạo (Video Shorts) với các chủ đề hấp dẫn, tập trung vào giá trị cốt lõi của thương hiệu.
- Triển khai các chiến dịch video viral phù hợp với xu hướng của từng nền tảng, đặc biệt là TikTok và Instagram Reels.
3. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và quảng cáo trên các nền tảng tìm kiếm (SEM):
- Thực hiện các chiến dịch SEO để cải thiện thứ hạng website trên các công cụ tìm kiếm.
- Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo Google Ads để đạt được hiệu quả cao nhất.
4. Chạy quảng cáo trên các nền tảng kỹ thuật số:
- Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, TikTok, YouTube và các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki,...).
- Theo dõi và tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch quảng cáo để đạt được mục tiêu kinh doanh.
5. Phân tích và báo cáo hiệu quả chiến dịch:
- Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để đo lường và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing.
- Báo cáo kết quả và đề xuất các phương án cải tiến để tăng hiệu quả chiến dịch.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức chuyên sâu về các công cụ quảng cáo: Google Ad, Facebook Ad, Tiktok Ad, Zalo. Ưu tiên Tiktok Ad (ngân sách trên 5-20tr).
- Am hiểu các công cụ hỗ trợ đo lường hiệu quả Digital Marketing như: Google Webmaster Tools, Google Analytics, Facebook Advert Report, Facebook Ad Manager... và các công cụ phụ trợ khác trên các mạng xã hội.
- Kỹ năng sắp xếp công việc, làm việc nhóm.
- Kiến thức và kỹ năng quay dựng, editor cơ bản (canva, figma, capcut)
- Có kỹ năng viết nội dung, kịch bản, chỉnh sửa blog trên landing page/wordpress

Tại Tập Đoàn An Thái Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân
- Được tham gia các phong trào ngoại khoá, vui chơi giải trí, du lịch do Công ty tổ chức
- Được tham gia các khoá đào tạo không giới hạn để nâng cao kỹ năng phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn An Thái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn An Thái

Tập Đoàn An Thái

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 263 Vườn Lài, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

