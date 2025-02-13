Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Cosmo D&C làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Thiết kế, lắp đặt và bảo trì hệ thống cơ điện cho các công trình.

• Đảm bảo hệ thống M&E hoạt động hiệu quả, an toàn và tiết kiệm năng lượng.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

• Lập báo cáo và theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống M&E.

Lương và phúc lợi:

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính 8:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1.5 giờ), từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần

- Chế độ: đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định Luật lao động

- Chính sách phúc lợi:

+ Trang bị công cụ, thiết bị làm việc

+ Thưởng tháng lương 13, các phụ cấp và các chế độ khác theo quy định công ty

Địa điểm làm việc: Khu công nghiệp Cẩm Khê, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

