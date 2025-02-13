Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Cosmo D&C làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Cosmo D&C làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Cosmo D&C
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty TNHH Cosmo D&C

Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công Ty TNHH Cosmo D&C

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thiết kế, lắp đặt và bảo trì hệ thống cơ điện cho các công trình.
• Đảm bảo hệ thống M&E hoạt động hiệu quả, an toàn và tiết kiệm năng lượng.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
• Lập báo cáo và theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống M&E.
Lương và phúc lợi:
- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính 8:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1.5 giờ), từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần
- Chế độ: đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định Luật lao động
- Chính sách phúc lợi:
+ Trang bị công cụ, thiết bị làm việc
+ Thưởng tháng lương 13, các phụ cấp và các chế độ khác theo quy định công ty
Địa điểm làm việc: Khu công nghiệp Cẩm Khê, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ
Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện, Điện tử, Cơ điện tử hoặc các chuyên ngành liên quan.
• Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực M&E (ưu tiên kinh nghiệm ở vị trí tương đương).
• Kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành (AutoCAD, Revit...).

Tại Công Ty TNHH Cosmo D&C Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cosmo D&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cosmo D&C

Công Ty TNHH Cosmo D&C

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng nhân sự

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

