Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu

Ghi nhận và kiểm soát các giao dịch thu chi tiền mặt và tài khoản ngân hàng.

Lập báo cáo về tình hình tài chính và tình hình thanh toán.

Xử lý và kiểm tra tính chính xác của các bút toán và chứng từ liên quan đến thanh toán.

Quản lý và giám sát các hệ thống và quy trình liên quan đến thanh toán.

Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và quy tắc kế toán liên quan đến thanh toán.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán

Đã có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, thật thà

Có khả năng chịu áp lực cao, quản lý thời gian chặt chẽ

Mức lương: 8,000,000 – 12,000,000 VNĐ

Chế độ thưởng Lễ, Tết & thưởng hiệu quả kinh doanh

Các chương trình đào tạo phát triển và đào tạo kĩ năng chuyên môn

BHXH, BHYT, bảo hiểm sức khỏe PTI, du lịch, nghỉ lễ, thưởng thành tích theo chính sách của công ty

