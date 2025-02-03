Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: KCN Thụy Vân, TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Ghi nhận và kiểm soát các giao dịch thu chi tiền mặt và tài khoản ngân hàng.
Lập báo cáo về tình hình tài chính và tình hình thanh toán.
Xử lý và kiểm tra tính chính xác của các bút toán và chứng từ liên quan đến thanh toán.
Quản lý và giám sát các hệ thống và quy trình liên quan đến thanh toán.
Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và quy tắc kế toán liên quan đến thanh toán.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán
Đã có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, thật thà
Có khả năng chịu áp lực cao, quản lý thời gian chặt chẽ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8,000,000 – 12,000,000 VNĐ
Chế độ thưởng Lễ, Tết & thưởng hiệu quả kinh doanh
Các chương trình đào tạo phát triển và đào tạo kĩ năng chuyên môn
BHXH, BHYT, bảo hiểm sức khỏe PTI, du lịch, nghỉ lễ, thưởng thành tích theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

