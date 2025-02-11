Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương - Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tiếp khách hàng đến showroom, tư vấn giới thiệu sản phẩm của Công ty.

- Bán hàng tại showroom RITAVO kết hợp với chạy thị trường ở ngoài để tìm kiếm nguồn khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ.

- Duy trì và phát triển các mối quan hệ với các khách hàng, các đơn vị tư vấn thiết kế...

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quyền lợi

- Thu nhập từ 7 - 15triệu/tháng + % hoa hồng hấp dẫn + Phụ cấp.

- Được tiếp xúc và làm việc với các thương hiệu hàng đầu thế giới về nội thất, vật liệu xây dựng.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7 - 15triệu/tháng + % hoa hồng hấp dẫn + Phụ cấp.

- Được tiếp xúc và làm việc với các thương hiệu hàng đầu thế giới về nội thất, vật liệu xây dựng.

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Bình Dương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin