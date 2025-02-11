Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Bình Dương
- Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Tiếp khách hàng đến showroom, tư vấn giới thiệu sản phẩm của Công ty.
- Bán hàng tại showroom RITAVO kết hợp với chạy thị trường ở ngoài để tìm kiếm nguồn khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ.
- Duy trì và phát triển các mối quan hệ với các khách hàng, các đơn vị tư vấn thiết kế...
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Quyền lợi
- Thu nhập từ 7 - 15triệu/tháng + % hoa hồng hấp dẫn + Phụ cấp.
- Được tiếp xúc và làm việc với các thương hiệu hàng đầu thế giới về nội thất, vật liệu xây dựng.
- Thu nhập từ 7 - 15triệu/tháng + % hoa hồng hấp dẫn + Phụ cấp.
- Được tiếp xúc và làm việc với các thương hiệu hàng đầu thế giới về nội thất, vật liệu xây dựng.
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 7 - 15triệu/tháng + % hoa hồng hấp dẫn + Phụ cấp.
- Được tiếp xúc và làm việc với các thương hiệu hàng đầu thế giới về nội thất, vật liệu xây dựng.
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Dương
- Được tiếp xúc và làm việc với các thương hiệu hàng đầu thế giới về nội thất, vật liệu xây dựng.
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Dương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI