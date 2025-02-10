Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KAMAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 650 - 1,500 USD

Bạn đang tìm kiếm một công việc ổn định với thu nhập hấp dẫn và cơ hội phát triển không giới hạn? Hãy gia nhập đội ngũ kinh doanh năng động của Sơn KAMAX® - thương hiệu sơn nước tiên phong với công nghệ Ceramic Nano đột phá, đạt tiêu chuẩn châu Âu và thân thiện với môi trường. Chúng tôi tự hào là lựa chọn hàng đầu cho các công trình đòi hỏi chất lượng và độ bền vượt trội, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tại Sơn KAMAX, chúng tôi không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng, mà còn kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng. Bạn sẽ là người trực tiếp xây dựng và phát triển thị trường tại khu vực mình sinh sống (tuyến huyện, tỉnh, khu vực miền Bắc).

Những điều bạn sẽ làm:

• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Khám phá và tiếp cận khách hàng mới (cá nhân, đại lý sơn, nhà thầu, đội thợ sơn, cửa hàng vật liệu xây dựng...).

• Tư vấn và thuyết phục: Trực tiếp tư vấn chính sách bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

• Hỗ trợ đối tác: Hướng dẫn các đại lý và nhà phân phối trong hệ thống để đạt được hiệu quả kinh doanh tốt nhất.

• Giới thiệu sản phẩm: Truyền đạt thông tin về sản phẩm, chương trình khuyến mãi và chính sách bán hàng của công ty.

