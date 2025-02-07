Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Hồ - Phú Thọ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc

1. Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển, tình hình sức khỏe, dịch bệnh đàn bò của Công ty, đàn bò tại các cơ sở liên kết với công ty;

2. Tư vấn, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò - phòng bệnh cho đàn vật nuôi theo kế hoạch sản xuất, liên kết của Công ty tại các vùng dự án/trang trại chăn nuôi bò;

3. Tham gia công tác về: Truy xuất, quản lý nguồn gốc trâu bò theo các chương trình kế hoạch kinh doanh của Công ty với các đối tác tại các vùng dự án/trang trại;

4. Các hoạt động liên quan đến cung cấp vật tư, phụ liệu theo các chương trình kế hoạch chăn nuôi của Công ty với các đối tác tại các vùng dự án/trang trại theo phân công, chỉ đạo của cấp quản lý và Ban Giám đốc công ty.

Yêu Cầu Công Việc

1. Chuyên môn, kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành chăn nuôi, thú y; Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực chuyên môn thú y, chăn nuôi trâu bò.

2. Kỹ năng, phẩm chất: Giao tiếp, xử lý tình huống hiệu quả; Làm việc chủ động, độc lập.

- Có sức khỏe để đi lại phục vụ công việc

Tại Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực thực tế (sẽ thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn).

- Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

- Chế độ lao động, phúc lợi, BHXH đầy đủ theo Quy định của Nhà nước và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

