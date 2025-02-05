Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Language Link Vietnam làm việc tại Phú Thọ thu nhập Đến 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty Language Link Vietnam
Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Phú Thọ:
- Đại Cồ Việt, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Đến 3 Triệu
- Gọi điện, giới thiệu và tư vấn phụ huynh học sinh về các khóa học Tiếng Anh tại trung tâm
- Sắp xếp thi thử/ học thử cho học viên
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
- Thời gian làm việc: Ca sáng hoặc chiều (Đăng ký lịch linh hoạt tối thiểu 25 giờ/tuần từ thứ 2 - Chủ Nhật)
+ Ca sáng: 9h30 - 12h
+ Ca chiều: 14h - 18h
- Địa điểm làm việc:
+ 34T Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy
+ 24 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, sinh viên năm 2 trở lên
- Có kinh nghiệm telesale, sale lĩnh vực Giáo dục hoặc các lĩnh vực liên quan
- Ngoại hình ưa nhìn, tự tin, chỉn chu
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tự tin, lưu loát, không nói ngọng, nói lắp
- Tinh thần học hỏi cao
- Cam kết làm việc ít nhất 25 giờ/tuần
Tại Công Ty Language Link Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 35,000VND/giờ
- Được đào tạo bài bản về kỹ năng telesales
- Được học và mở rộng kiến thức về ngành Giáo dục nói chung và ngành đào tạo tiếng Anh nói riêng
- Môi trường quốc tế năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội học hỏi và phát triển bản thân
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc (máy tính, điện thoại)
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Language Link Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
