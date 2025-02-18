Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV NHÔM KHÁNH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MTV NHÔM KHÁNH AN
Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Chế độ BHXH, thưởng tháng 13 theo quy định nhà nước Thưởng doanh số, Thưởng đạt kế hoạch Môi trường trẻ trung, năng động Thu nhập cao, không giới hạn Cơ hội thăng tiến cao Hỗ trợ cơm trưa và chi phí công tác, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Xây dựng, quản lý hệ thống phân phối, khách hàng
Xây dựng, thực hiện kế hoạch kinh doanh
Triển khai chương trình marketing
Tham gia hỗ trợ chéo khu vực
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có kinh nghiệm Sale thị trường từ 1 năm trở lên
Có bằng lái Ô Tô
Có thể đi công tác
Tại CÔNG TY TNHH MTV NHÔM KHÁNH AN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 40 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
