Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV NHÔM KHÁNH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chế độ BHXH, thưởng tháng 13 theo quy định nhà nước Thưởng doanh số, Thưởng đạt kế hoạch Môi trường trẻ trung, năng động Thu nhập cao, không giới hạn Cơ hội thăng tiến cao Hỗ trợ cơm trưa và chi phí công tác, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Xây dựng, quản lý hệ thống phân phối, khách hàng

Xây dựng, thực hiện kế hoạch kinh doanh

Triển khai chương trình marketing

Tham gia hỗ trợ chéo khu vực

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có kinh nghiệm Sale thị trường từ 1 năm trở lên

Có bằng lái Ô Tô

Có thể đi công tác

Tại CÔNG TY TNHH MTV NHÔM KHÁNH AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 40 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV NHÔM KHÁNH AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.