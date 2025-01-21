Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Toyota Phú Thọ làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Toyota Phú Thọ - Số 286 Nguyễn Tất Thành, Việt trì, Phú Thọ, TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch Marketing, chương trình cho năm hoạt động

- Lập, quản lý, chăm sóc các kênh truyền thông online

- Chụp ảnh, quay video, xử lý hình ảnh, viết bài thu hút lượng truy cập cho các kênh truyền thông của Công ty.

- Trả lời bài viết, chuyển thông tin cho các bộ phận liên quan xử lý

- Lập dự trù quảng cáo, chi phí phát sinh cho các kênh hoạt động online.

- Lên ý tưởng, lập kế hoạch tổ chức, họp bàn các bên liên quan các chương trình ra mắt, lái thử, event, chương trình khuyến mại...

- Thực hiện chương trình và thanh quyết toán chương trình

- Thực hiện báo cáo kết quả các chương trình

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các ngành liên quan đến PR, truyền thông, báo chí hoặc các ngành có liên quan.

- Có kiến thức về Content Marketing, Digital Marketing

- Nhạy bén với trend, sáng tạo trend Social. Có tư duy, sức sáng tạo tốt.

- Sử dụng thành thạo các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, Youtube, tiktok,...

- Có tinh thần trách nhiệm, tự giác

Tại Công ty Cổ phần Toyota Phú Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài công ty

- Nghỉ lễ, nghỉ phép, kèm thưởng theo quy định của Công ty.

- Đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Toyota Phú Thọ

