Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Toyota Phú Thọ làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Toyota Phú Thọ
- Phú Thọ: Toyota Phú Thọ
- Số 286 Nguyễn Tất Thành, Việt trì, Phú Thọ, TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập kế hoạch Marketing, chương trình cho năm hoạt động
- Lập, quản lý, chăm sóc các kênh truyền thông online
- Chụp ảnh, quay video, xử lý hình ảnh, viết bài thu hút lượng truy cập cho các kênh truyền thông của Công ty.
- Trả lời bài viết, chuyển thông tin cho các bộ phận liên quan xử lý
- Lập dự trù quảng cáo, chi phí phát sinh cho các kênh hoạt động online.
- Lên ý tưởng, lập kế hoạch tổ chức, họp bàn các bên liên quan các chương trình ra mắt, lái thử, event, chương trình khuyến mại...
- Thực hiện chương trình và thanh quyết toán chương trình
- Thực hiện báo cáo kết quả các chương trình
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức về Content Marketing, Digital Marketing
- Nhạy bén với trend, sáng tạo trend Social. Có tư duy, sức sáng tạo tốt.
- Sử dụng thành thạo các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, Youtube, tiktok,...
- Có tinh thần trách nhiệm, tự giác
Tại Công ty Cổ phần Toyota Phú Thọ Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài công ty
- Nghỉ lễ, nghỉ phép, kèm thưởng theo quy định của Công ty.
- Đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Toyota Phú Thọ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
