Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu làm việc tại Bắc Giang thu nhập 500 - 1,500 USD

Hiện nay do mở rộng quy mô sản xuất cho các dự án hàng mới, chúng tôi cần tuyển 20 Kỹ sư PE làm việc tại cá chi nhánh của Foxconn tại KCN Quang Châu, Bắc Giang:

- Công ty TNHH Công nghệ chính xác FUYU, khu F, M , T

- Công ty TNHH FUHONG Precision Component, khu P

- Công ty TNHH Công nghệ chính xác FULIAN, khu CN

QUYỀN LỢI:

- Làm việc tại nhà xưởng mới quy mô lớn vô cùng xịn xò

- Mức lương đàm phán hấp dẫn, đóng bảo hiểm ngay từ tháng thử việc

- Chương trình khám sức khỏe miễn phí hàng năm

- Cơ hội đi đào tạo tại Foxconn Trung Quốc, Phần Lan, Hungary...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Product Engineer/Failure Analysis Engineer

- Phân tích sản phẩm lỗi, tìm nguyên nhân và đưa ra phương hướng cải thiện.

- Báo cáo ngày, tuần (Yield rate, KPI), trao đổi với khách hàng để khắc phục lỗi

- Lập lưu trình chạy thử (Control run) và lưu trình làm lại (Rework)

- Quản lý lưu trình sản phẩm mới (NPI) và chạy hàng loạt (MP)