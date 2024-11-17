Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PUNAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 672A27 Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới theo yêu cầu

- Cập nhật các xu hướng sản phẩm, công nghệ và thấu hiểu nhu cầu khách hàng

- Ðề xuất và thực hiện nghiên cứu cải tiến sản phẩm hiện có trên thị trường

- Hỗ trợ các thông tin liên quan chuyên môn hỗ trợ cung ứng nguyên vật liệu

- Thực hiện nghiên cứu , ổn định chất lượng sản phẩm hiện có.

- Giám sát chất lượng quy trình sản xuất ra sản phẩm thành phẩm thương mại, gia công

- Các công việc khác theo hướng dẫn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyện ngành: Hóa học, Sinh học, Dược

- Ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm hóa mỹ phẩm

- Có khả năng tổng hợp, quản lý thông tin, dữ liệu

- Kỹ năng nghiên cứu, thao tác phòng thí nghiệm

- Hòa đồng, chăm chỉ, chịu khó, nhiệt huyết với công việc

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PUNAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chi trả: Từ ngày 1 – 5 mỗi tháng.

- Mức lương : thỏa thuận.

- Hưởng chế độ BHXH theo Luật lao động Việt Nam.

- 12 ngày phép có lương/năm.

- Thưởng các ngày Lễ/Tết.

- Thưởng thành tích cho cá nhân hoặc tập thể có sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Thưởng lương tháng 13.

- Thưởng thâm niên làm việc.

- Chính sách ưu đãi đặc biệt khi mua sản phẩm của Công ty.

- Tặng quà nhân viên nhân các sự kiện đặc biệt: ngày 8/3, 20/10, 30/4, Trung Thu...

- Các khoản trợ cấp: Thai sản, ốm đau, tang chế, công tác...

- Các chương trình chăm lo cho con em CBNV: khen thưởng con CBNV có thành tích học tập tốt, ngày quốc tế thiếu nhi...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PUNAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin