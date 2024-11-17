Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: 718 Lương Định Của, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thực hiện việc nghiên cứu, phát triển mỹ phẩm, cải tiến chất lượng sản phẩm.

Nghiên cứu xây dựng công thức và quy trình sản xuất cho các sản phẩm mới: khảo sát thị trường ý tưởng, xây dựng công thức, pha chế thử mẫu, bao bì, đánh giá ổn định, chuyển giao sản xuất, đăng ký sản phẩm.

Làm các hồ sơ công bố cho các sản phẩm

Theo dõi mẫu và báo cáo tình hình của mẫu sản phẩm

Chuyển giao và giám sát quy trình sản xuất của sản phẩm mới tại nhà máy.

Thực hiện các tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu công việc

Các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kỹ sư Hóa Dược, Hóa Mỹ phẩm ,... và am hiểu kiến thức về ngành Hóa Mỹ phẩm

Ứng viên đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc phòng lab - R&D và trong ngành Hóa dược, Hóa Mỹ phẩm.

Siêng năng, trung thực, trách nhiệm trong, chịu khó, chủ động trong công việc, có khả năng chịu được áp lực cao

Sức khỏe tốt

Làm việc độc lập

Có thể bắt đầu công việc được ngay

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định

Phụ cấp tiền cơm

Nghỉ phép, du lịch theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin