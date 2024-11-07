Tuyển Photographer/Video Editor Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Century, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức.

Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.

Tìm tư liệu và dựng các clip content có sẵn.

Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.

Hỗ trợ các công việc khác trong team truyền thông nội bộ

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 25 - 40 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm quay dựng từ 2 năm trở lên. Có kinh nghiệm quay dựng video tiktok, reel.

Thành thạo các công cụ Pr, Ae, Ps, Capcut,…

Sử dụng tốt các loại máy ảnh, máy quay phim bán chuyên, thành thạo Flycam

Mắt thẩm mỹ cao, phong cách sáng tạo đa dạng, bắt trend tốt.

Chịu được áp lực công việc tốt.

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương – Thưởng

+ Lương cứng: 14 – 17 Triệu/tháng + thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;

Phúc lợi

+ Phúc lợi cơ bản: Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp), Quà trung thu,Du lịch hàng năm (02 lần/ năm)....;

+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

Đào tạo và phát triển

+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;

+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc. Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin