Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 111 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Quay video sản phẩm công ty, chụp ảnh sản phẩm.

Chỉnh sửa video theo yêu cầu, video đơn giản không sử dụng nhiều hiệu ứng

Hỗ trợ phụ trách kênh youtube, tiktok, website

Edit lại video và chỉnh sửa ảnh để up lên youtube,tiktok

Cắt / ghép / hoàn thiện video

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm về quay dựng chỉnh sửa video và ảnh

Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa đơn giản

Chăm chỉ, nhanh nhẹn

Làm việc fulltime tại văn phòng Hoàng Văn Thái

Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cung cấp thiết bị quay và máy ảnh

Phụ cấp ăn trưa + bảo hiểm xã hội

Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước, nghỉ phép, thưởng lễ tết

Thu nhập 8 - 10 triệu ( Lương cứng + phụ cấp + thưởng ) có thỏa thuận khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM

