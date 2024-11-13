Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 111 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Quay video sản phẩm công ty, chụp ảnh sản phẩm.
Chỉnh sửa video theo yêu cầu, video đơn giản không sử dụng nhiều hiệu ứng
Hỗ trợ phụ trách kênh youtube, tiktok, website
Edit lại video và chỉnh sửa ảnh để up lên youtube,tiktok
Cắt / ghép / hoàn thiện video
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm về quay dựng chỉnh sửa video và ảnh
Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa đơn giản
Chăm chỉ, nhanh nhẹn
Làm việc fulltime tại văn phòng Hoàng Văn Thái
Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cung cấp thiết bị quay và máy ảnh
Phụ cấp ăn trưa + bảo hiểm xã hội
Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước, nghỉ phép, thưởng lễ tết
Thu nhập 8 - 10 triệu ( Lương cứng + phụ cấp + thưởng ) có thỏa thuận khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
