Tuyển Nhân viên R&D Công ty Cổ phần Dược khoa DK Pharma làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 9 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

1. Tiếp nhận thông tin nghiên cứu

- Nhận thông tin phân bổ nghiên cứu từ trưởng bộ phận, sắp xếp kế hoạch công việc dựa vào KPI tháng cho phù hợp.

- Liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với khách hàng để làm rõ các nội dung trong phiếu yêu cầu nghiên cứu.

2. Đánh giá và thử nghiệm bào chế sản phẩm

- Xây dựng đề cương nghiên cứu bào chế và xin phê duyệt.

- Tiến hành các thử nghiệm bào chế, gửi mẫu để xác nhận lại các yêu cầu của khách hàng đã ghi trong phiếu yêu cầu để có điều chỉnh cho phù hợp.

- Tiến hành theo dõi độ ổn định của sản phẩm nghiên cứu.

3. Xây dựng quy trình công nghệ và bàn giao

- Sau khi có kết quả độ ổn định, tiến hành bào chế trên quy mô pilot để xây dựng QTCN dự thảo.

- Lấy ý kiến phản hồi QTCN dự thảo của các bộ phận liên quan để thống nhất và hoàn thành QTCN ban hành.

- Tiến hành bàn giao quy trình công nghệ cho bên nhận chuyển giao, tham gia thẩm định quy trình công nghệ lần đầu để chốt các thông số trên QTCN và có những sửa đổi cần thiết.

- Tiếp nhận các báo cáo đánh giá sau sản xuất, các đề nghị cải tiến, phân tích và có hành động nghiên cứu cải tiến sản phẩm.

4. Thông tin đăng ký sản phẩm

- Tra cứu thông tư, nghị định liên quan tới đăng ký TPCN, và sử dụng các thông tin này trong hoàn thành thông tin đăng ký sản phẩm.

- Tra cứu thông tư, nghị định liên quan tới đăng ký mỹ phẩm và trang thiết bị y tế, và sử dụng các thông tin này trong hoàn thành thông tin đăng ký sản phẩm.

5. Hồ sơ tài liệu

- Hệ thống hóa và bảo mật thông tin nghiên cứu theo quy trình liên quan, sắp xếp dữ liệu khoa học để dễ dàng tra cứu khi cần.

- Cập nhật các thông tin về nguyên liệu, độ ổn định, tiến độ nghiên cứu ... hằng ngày, hằng tháng.

6. Thực hiện các công việc khác theo phân công của trưởng phòng.

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Dược học, ưu tiên ngành Công nghiệp Dược, ĐH Dược Hà Nội

- Nắm được các quy định của GMP, ISO và sử dụng vào trong công việc hằng ngày

- Sử dụng thành thạo các thiết bị và máy tính văn phòng

- Chăm chỉ, chi tiết, trung thực.

Tại Công ty Cổ phần Dược khoa DK Pharma Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9.000.000-12.000.000/tháng

- Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 7, làm việc 4 ngày tại Hà Nội và 2 ngày nhà máy Bắc Ninh luân phiên nhân sự trong phòng

- Xe đưa đón HN-BN trong ngày.

- Hỗ trợ ăn trưa và các khoản phụ cấp khác (theo tính chất công việc) khi kí hợp đồng chính thức.

- Chế độ phúc lợi theo Luật của Nhà nước: BHXH, Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12-14 ngày/năm, Nghỉ lễ tết theo quy định của Luật lao động, Khám sức khỏe định kỳ…

- Hưởng lương tháng 13; Thưởng lễ tết và các loại thưởng khác theo tình hình sản xuất kinh doanh.

- Các hoạt động tập thể: Team building, nghỉ mát, thể dục thể thao…

- Các hoạt động cộng đồng: Quà tặng nhân dịp 08/03, 20/10, Tết trung thu, Tết thiếu nhi…

- Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược khoa DK Pharma

