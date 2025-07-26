Tuyển Nhân viên R&D Công ty Cổ phần phân phối và bán lẻ BT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần phân phối và bán lẻ BT
Ngày đăng tuyển: 26/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2025
Công ty Cổ phần phân phối và bán lẻ BT

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty Cổ phần phân phối và bán lẻ BT

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới phù hợp với định hướng công ty và xu hướng thị trường.
- Phối hợp với các đơn vị gia công, nhà máy cải tiến công thức sản phẩm để có hương vị, chi phí, thời hạn sử dụng hoặc quy trình sản xuất phù hợp định hướng sản phẩm.
- Lập công thức sản phẩm và tiến hành thử nghiệm (lab trial, pilot trial).
- Phối hợp với các bộ phận Kinh doanh, Marketing và các phòng ban liên quan trong việc phát triển sản phẩm
- Đánh giá cảm quan và chất lượng sản phẩm theo định kỳ hoặc sau các thay đổi công thức.
- Theo dõi xu hướng thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, đề xuất ý tưởng phát triển sản phẩm mới.
- Soạn thảo hồ sơ kỹ thuật sản phẩm: công thức, BOM, quy trình sản xuất, hồ sơ công bố.
- Đảm bảo sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành (VSATTP, HACCP, ISO...).

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Hóa thực phẩm, Dinh dưỡng hoặc các chuyên ngành liên quan
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương trong ngành thực phẩm hoặc đồ uống (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với sản phẩm dạng bột, pha chế, lên men, thực phẩm, đồ uống)
- Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
- Tư duy sáng tạo và khả năng đưa ra giải pháp mới
- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty Cổ phần phân phối và bán lẻ BT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 8 – 12tr/tháng
- Tham gia du xuân/nghỉ mát/teambuilding… hàng năm
- Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày lễ…
- Cơ hội được đào tạo nghiệp vụ, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến cao
- Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h, 01 tháng nghỉ 2 thứ 7 và các ngày chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần phân phối và bán lẻ BT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần phân phối và bán lẻ BT

Công ty Cổ phần phân phối và bán lẻ BT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa Intracom số 82 Dịch Vọng Hâu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

