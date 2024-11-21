Tuyển Sales Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IBOT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 8 Ngõ 275 Trần Nguyễn Hãn, Nghĩa Xá, Lê Chân

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiếp cận khách hàng qua điện thoại, Zalo, Facebook, Tiktok, Website và data của công ty.

Phối hợp với các bộ phận marketing trong công ty để triển khai dự án cho khách hàng.

Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

Tham gia vào các sự kiện, hội thảo và triển lãm để quảng bá thương hiệu và sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng Marketing.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IBOT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn thoả thuận và trao đổi kỹ hơn trong phỏng vấn

Thu nhập lên đến 15-20 triệu

Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IBOT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.