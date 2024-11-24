Tuyển Sales Sản xuất Công ty TNHH In Trùng Khoa làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 28 - 30 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Sales Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực in ấn/xuất bản.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và tư vấn các giải pháp in ấn/xuất bản phù hợp.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng hiệu quả.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Cập nhật thông tin thị trường và xu hướng in ấn/xuất bản.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực kinh doanh in ấn/xuất bản.

Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có kiến thức về các quy trình in ấn/xuất bản.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có phương tiện đi lại.

Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động.

Tại Công ty TNHH In Trùng Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận.

Thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm và các khoản thưởng khách theo quy định của Công ty.

Xét tăng lương theo năng lực ít nhất 1 lần/1 năm.

Tham gia đầy đủ BHXH,BHYT theo quy định.

Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm cho nhân viên.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH In Trùng Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.