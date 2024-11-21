Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Phát
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô Cn
- 08
- 1 Cụm CN Ninh Hiệp , Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tìm kiếm, duy trì mối quan hệ kinh doanh với Khách hàng .
Lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng....
Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định
Gửi báo cáo hàng ngày qua mail , Zalo cho lãnh đạo
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về lĩnh vực thực phẩm
Sử dùng thành thạo ứng dụng tin học văn phòng,
Có kỹ năng giao tiếp, hòa đồng với tập thể
Nhiệt tình, năng động, trung thực, sức khỏe tốt
Sử dùng thành thạo ứng dụng tin học văn phòng,
Có kỹ năng giao tiếp, hòa đồng với tập thể
Nhiệt tình, năng động, trung thực, sức khỏe tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7.300.000đ + thưởng doanh số cá nhân + thưởng doanh số sàn,...up to 10-20tr
Quà sinh nhật, party cuối năm cùng các chương trình team building khác.
Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: ngày nghỉ phép năm, lễ, Tết, thưởng lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty,...và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và sự đóng góp cho công ty.
Công việc ổn định, làm giờ HC, nghỉ CN.
Quà sinh nhật, party cuối năm cùng các chương trình team building khác.
Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: ngày nghỉ phép năm, lễ, Tết, thưởng lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty,...và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và sự đóng góp cho công ty.
Công việc ổn định, làm giờ HC, nghỉ CN.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI