Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô Cn - 08 - 1 Cụm CN Ninh Hiệp , Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm, duy trì mối quan hệ kinh doanh với Khách hàng .

Lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng....

Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định

Gửi báo cáo hàng ngày qua mail , Zalo cho lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm về lĩnh vực thực phẩm

Sử dùng thành thạo ứng dụng tin học văn phòng,

Có kỹ năng giao tiếp, hòa đồng với tập thể

Nhiệt tình, năng động, trung thực, sức khỏe tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.300.000đ + thưởng doanh số cá nhân + thưởng doanh số sàn,...up to 10-20tr

Quà sinh nhật, party cuối năm cùng các chương trình team building khác.

Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: ngày nghỉ phép năm, lễ, Tết, thưởng lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty,...và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và sự đóng góp cho công ty.

Công việc ổn định, làm giờ HC, nghỉ CN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Phát

