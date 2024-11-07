Tuyển Tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19 Tố Hữu

- Trung Văn

- Nam Từ Liêm

- Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

● Xây dựng kế hoạch triển khai lập ngân sách hàng năm và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.
● Tổng hợp và đánh giá kế hoạch ngân sách công ty hàng năm trước khi trình ban lãnh đạo phê duyệt.
● Kiểm soát việc thực hiện ngân sách định kỳ tháng/ quý/ năm.
● Thẩm định, theo dõi, giám sát các khoản đầu tư của công ty.
● Thực hiện phân tích, kiểm soát và đưa ra các cảnh báo tình hình tài chính và dòng tiền của công ty.
● Thực hiện lập các báo cáo quản trị định kỳ hàng tháng.
● Dự báo kết quả kinh doanh, tình hình tài chính và dòng tiền của công ty.
● Tham gia quản trị rủi ro tỷ giá và các rủi ro tài chính, đầu tư của công ty.
● Tham gia xây dựng quy định, quy chế tài chính và quản trị rủi ro.
● Tham gia xây dựng các giải pháp quản trị hoạt động tài chính, tối ưu nguồn vốn doanh nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán, kinh tế, đầu tư.
● Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc Kế toán tài chính/ Kế toán quản trị/ Kiểm toán/ Quản trị rủi ro.
● Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực Game, Fintech, thanh toán Online, các tổ chức tài chính, quỹ, ngân hàng.
● Kỹ năng phân tích, phòng ngừa, nhận dạng gian lận và quản lý rủi ro.
● Thành thạo Excel.
● Nhanh nhẹn, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Trợ cấp ăn trưa bằng coupon qua ví điện tử của công ty tại canteen, Vé gửi xe free.
Thưởng cá nhân/team xuất sắc hàng tháng/quý.
Thưởng cuối năm (theo tình hình kinh doanh của công ty và kết quả công việc)
Review lương 6 tháng/lần
Chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động. Bảo hiểm sức khỏe 24/7 MIC (cấp Lead trở lên, hỗ trợ mua kèm người nhà)
Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ 2 lần/năm cùng toàn thể CBNV công ty
Khám sức khỏe định kỳ, Đào tạo và các chương trình văn hóa nội bộ v.v...
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h - 18h00)
Ngoài ra công ty còn có các CLB chăm lo sức khỏe thể chất tinh thần cho CBNV: Yoga, bóng đá, thư viện đọc sách...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 33 phố Đặng Trần Côn, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

